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Память погибших при тушении военных складов огнеборцев почтили в Таразе
26 Августа 2022 21:00

Память погибших при тушении военных складов огнеборцев почтили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе почтили память героев-пожарных, погибших при исполнении служебных обязанностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня, 26 августа, на территории специализированной пожарной части №1 города Тараза у памятника героям прошел день памяти погибших в августе прошлого года во время тушения пожара в Байзакском районе. В траурном мероприятии приняли участие родные и близкие погибших год назад огнеборцев, коллеги, ветераны, личный состав ДЧС Жамбылской области, представители местных исполнительных органов и СМИ», - сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.

Выступившие на мероприятии председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов, первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров, начальник ДЧС области Ермек Момбаев подчеркнули, что герои-пожарные погибли, выполняя свой долг.


«На каждого пожарного-спасателя возложена большая ответственность за жизни людей и сохранение имущества. Порой они остаются на поле битвы навечно. Имена этих героев навсегда останутся в памяти народа», - отметил Нурболат Дербисов.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших и возложили цветы к памятнику огнеборцам.

Для всех собравшихся был организован поминальный обед.

По информации руководителя пресс-службы ДЧС области Сауле Мунатаевой, мемориал погибшим 14-ти героям - сотрудникам органов гражданской защиты Жамбылской области был открыт на территории специализированной пожарной части №1 города Тараза 6 мая этого года.

«Год назад в результате взрыва на военных складах и последующего возгорания огнеборцы пожертвовали своими жизнями ради спокойствия населения. В Жамбылской области есть сотрудники и других ведомств, погибшие в том пожаре при исполнении своих служебных обязанностей. Они были верны своей присяге перед Родиной. Для сохранения памяти об этих героических поступках, для воспитания патриотизма у подрастающего поколения увековечены их имена», - отметила Сауле Мунатаева.

Как сообщалось ранее, 26 августа 2021 года на территории воинской части в Байзакском районе Жамбылской области, близ села Кайнар, произошел пожар на складе боеприпасов, прогремели взрывы. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 17 человек. Среди погибших - сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, прокуратуры и военнослужащие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура.


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