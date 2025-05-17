Память о них останется: ушли из жизни два ветерана Великой Отечественной войны

О смерти ветерана Великой Отечественной войны, североказахстанца Василия Васильевича Макиенко сообщил на странице аким СКО Гауез Нурмухамбетов. Он выразил соболезнования семье фронтовика.

Василий Макиенко был призван на фронт в неполные 18 лет и прошел тяжелый боевой путь в составе стрелковых полков, в том числе и гвардейского. За проявленный героизм награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями. После войны он посвятил себя мирному труду, вносил вклад в развитие региона: работал в системе водопроводного хозяйства, 13 лет занимал должность заместителя начальника управления производства технической комплектации.

– Наш ветеран был жизнелюбивым, вел активный и здоровый образ жизни, оставаясь ярким примером силы духа и настоящего патриотизма для подрастающего поколения. В прошлом году он вместе с жителями региона принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню — этот момент стал особенно трогательным и вызвал у всех североказахстанцев чувство гордости и глубокого уважения. В следующем году ветерану исполнилось бы 100 лет. Подвиг и трудовой путь Василия Васильевича навсегда останутся в сердцах всех североказахстанцев. Светлая память, – пишет глава региона в социальных сетях.

Василий Макиенко скончался в больнице – туда он попал после столкновения с девочкой в парке: 9-летний ребенок случайно сбил пенсионера во время прогулки. Ветеран тогда получил переломы и находился в медицинском учреждении.

После случившегося к нему пришли родители с девочкой и попросили прощения – Василий Макиенко простил их.

Еще один фронтовик, ветеран Мария Курбатова – ушла из жизни на 102 году жизни. Информацию о смерти подтвердила ее правнучка.

Мария Курбатова родилась 29 октября 1923 году, в Качирском районе, селе Воронцовка. В 1943 году ее отправили добровольцем в снайперскую школу в Москву. По окончании школы, она была отправлена на фронт снайпером в звании старшего сержанта.

Место службы: 650 стрелковый полк, 138 стрелковая Карпатская Краснознаменная ордена Суворова дивизии, 4-й Украинский фронт. Ее боевой путь охватил период с 1944 по 1945 годы и пролегал через Чехословакию и Польшу.

Была награждена медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», орденами Отечественной войны и «Жукова». Победу встретила в Карпатах.

После войны вернулась в родной Павлодар, вышла замуж, вырастила 3 детей, заочно училась, работала продавцом, главным бухгалтером, преподавала начальную военную подготовку в школе.

Ранее Kazinform писал, что в Казахстане в живых осталось более сотни ветеранов.