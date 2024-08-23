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    21:38, 22 Август 2024 | GMT +6

    Память Динмухамеда Кунаева почтили в Алматы

    Память Динмухамеда Кунаева почтили в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В Алматы в честь 31-й годовщины со дня ухода из жизни Динмухамеда Кунаева состоялось возложение цветов к бюсту государственного и общественного деятеля, трижды Героя Социалистического труда, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В мероприятии приняли участие соратники и последователи, родные и близкие Динмухамеда Кунаева, представители общественности, жители и гости города.

    Память Динмухамеда Кунаева почтили в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    — Память о Димаше Ахмедовиче всегда жива, люди помнят его заслуги и достижения. Свидетельством тому служит выпуск в этом году книг, посвященных жизни и деятельности Динмухамеда Кунаева, — отметил президент международного фонда Д. А. Кунаева Эльдар Кунаев.

    Память Динмухамеда Кунаева почтили в Алматы
    Фото: акимат Алматы
    Память Динмухамеда Кунаева почтили в Алматы
    Фото: акимат Алматы
    Память Динмухамеда Кунаева почтили в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    По окончании церемонии состоялась экскурсия для участников в дом-музей и мемориальную квартиру Динмухамеда Кунаева. В числе экспонатов выделялся личный автомобиль Pontiac Grant Prix, подаренный Динмухамеду Ахмедовичу в 1992 году и отреставрированный к очередной годовщине благодаря поддержке спонсоров.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Память Динмухамед Кунаев Общество Алматы Дата
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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