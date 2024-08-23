Память Динмухамеда Кунаева почтили в Алматы

В Алматы в честь 31-й годовщины со дня ухода из жизни Динмухамеда Кунаева состоялось возложение цветов к бюсту государственного и общественного деятеля, трижды Героя Социалистического труда, передает корреспондент агентства Kazinform.

В мероприятии приняли участие соратники и последователи, родные и близкие Динмухамеда Кунаева, представители общественности, жители и гости города.

Фото: акимат Алматы

— Память о Димаше Ахмедовиче всегда жива, люди помнят его заслуги и достижения. Свидетельством тому служит выпуск в этом году книг, посвященных жизни и деятельности Динмухамеда Кунаева, — отметил президент международного фонда Д. А. Кунаева Эльдар Кунаев.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

По окончании церемонии состоялась экскурсия для участников в дом-музей и мемориальную квартиру Динмухамеда Кунаева. В числе экспонатов выделялся личный автомобиль Pontiac Grant Prix, подаренный Динмухамеду Ахмедовичу в 1992 году и отреставрированный к очередной годовщине благодаря поддержке спонсоров.