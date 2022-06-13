13 Июня 2022 18:09

Паломников призвали вакцинироваться от менингококковой инфекции перед совершением хаджа

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 4 тыс. казахстанцев в июле этого года имеют возможность совершить большой хадж в Мекку. Врачи призывают всех вакцинироваться против менингококковой инфекции перед путешествием, поскольку риск завоза этой болезни в нашу страну возвращающимися паломниками все еще сохраняется, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Паломники, совершающие малый и большой хадж, в 2020-2021 годах были вынуждены отказаться от него из-за коронавируса. Но сейчас эпидситуация стабилизировалась.

Директор филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Айнагуль Куатбаева сообщила, что вспышки менингококковой инфекции были во время хаджа в 2000 году, когда зарегистрировали более 400 случаев менингококковой инфекции среди возвратившихся на родину паломников и их близких из 18 стран.

Также в 2018 году в РК был зарегистрирован подъем инфекции, по официальной статистике, заразились 96 человек, из которых 45 - дети до 18 лет.

Айнагуль Куатбаева заметила, что паломник подвергает серьезному риску не только свое здоровье, но также здоровье своей семьи, друзей, коллег, родственников. Среди мужчин, совершающих хадж, количество носителей инфекции доходит до 86%.

«В этом году эпидситуация благополучная. За пять месяцев выявлено всего 11 случаев менингококковой инфекции. Все случаи местные», - сказала спикер на брифинге.

Доктор медицинских наук, профессор медицины Амангуль Дуйсенова заявила, что менингококковая инфекция - это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. По ее словам, симптомы инфекции могут напоминать ОРВИ, но в отличие от гриппа и ОРВИ передача менингококковой инфекции очень вялая.

Она призвала паломников не посещать места большого скопления людей, избегать контакта в закрытых помещениях, не заниматься самолечением.

В этом году Казахстану выделили 4 тыс. квот на хадж. Совершить паломничество разрешается людям в возрасте до 65 лет, вакцинированным против COVID-19.

С 2006 года у Духовного управления мусульман Казахстана и министерством Хаджа Саудовской Аравии есть договоренность, согласно которой паломники должны обязательно получить прививки против менингококковой инфекции.

В этом году вакцинацию планируют проводить в восьми регионах страны – Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской областях, а также в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Амангуль Дуйсенова добавила, что вакцинация от этой инфекции в нашей стране платная - стоит от 26 до 46 тыс. тенге.