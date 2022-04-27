Палестинец убит в перестрелке с израильскими войсками в Дженине

РАМАЛЛА. КАЗИНФОРМ – Израильские силы безопасности застрелили палестинского юношу и ранили еще троих во время военного рейда в палестинском районе Дженин на Западном берегу реки Иордан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на палестинское информационное агентство WAFA.

В среду утром израильские войска совершили налет на Дженин и близлежащий город Кабатия в предрассветные часы, пытаясь арестовать палестинцев, подозреваемых в терроризме. Во время перестрелки между израильскими солдатами и палестинцами был убит 20-летний палестинец в городе Дженин на Западном берегу р. Иордан.

Солдаты также прикрепили приказ о сносе дома палестинца Раада Хазема, который 7 апреля убил трех человек, открыв огонь в оживленном баре Тель-Авива.

«Мы не террористы. Мы защищаем нашу землю и страну, а также путь нашего пророка», — заявил в свою очередь отец Хазема - Фатхи - палестинским СМИ после того, как приказ о сносе был вывешен на его доме в Дженине. Бывший сотрудник службы безопасности Палестины неоднократно хвалил теракт своего сына.

Пятеро палестинцев были задержаны в районе Дженина. Палестинские СМИ идентифицировали одного из них как Асима Абу аль-Хейджа, сына высокопоставленного чиновника палестинского движения ХАМАС, передает Times of Israel со ссылкой на израильских военных.

По сообщениям израильских СМИ, палестинские боевики открыли огонь по солдатам после того, как они вошли в городской лагерь беженцев. Местное отделение палестинской группировки «Исламский джихад» в выпущенном заявлении взяло на себя ответственность за перестрелку.

«Во время операции в Дженине войска армии обороны Израиля действовали для подавления жестоких беспорядков на месте происшествия с десятками палестинцев, которые открыли огонь, подожгли мусор и бросили взрывные устройства в солдат, которые ответили стрельбой», - заявили в свою очередь в израильской армии.

По данным министерства здравоохранения Палестины, в ходе столкновений погиб 18-летний палестинец. Официальное новостное агентство WAFA идентифицировало погибшего как 21-летнего Ахмада Массада, жителя соседнего города Буркин.

По сообщению палестинского министерства здравоохранения, еще трое палестинцев были ранены боевой стрельбой во время перестрелки с израильскими войсками, хотя все они находятся в стабильном состоянии.

В середине апреля столкновения с израильскими военными недалеко от города Дженин на западном берегу привели к гибели двух палестинцев.