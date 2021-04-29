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    18:40, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Палестинцы получили от Казахстана медицинскую помощь

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    АММАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Палестины получило партию медицинской помощи из Казахстана, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Палестинское министерство здравоохранения подтвердило получение партии казахстанской гуманитарной помощи, которая на этой неделе прибыла в город Рамалла. Об этом заявила министр здравоохранения Палестины Май аль-Кайла, которая поблагодарила Правительство Казахстана за оказанную поддержку, что способствует борьбе с пандемией COVID-19. Как отмечается, переданный палестинской стороне груз содержит лекарства для лечения больных коронавирусом.

    Следует отметить, что гуманитарная помощь была оказана в рамках казахстанского председательства в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Помимо Палестины, такую помощь получили также Ирак и Афганистан. Спонсором выступил благотворительный фонд «HALYK».

    Как ранее отметил первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев, Казахстан выделил гуманитарную помощь дружественным государствам в рамках новой меры доверия СВМДА «Эпидемиологическая безопасность, общественное здравоохранение и фармацевтика».

    «Это подчеркивает особую необходимость взаимной поддержки в международном сообществе», - подчеркнул Ш. Нурышев.

    СВМДА – международный форум, направленный на укрепление взаимоотношений и регионального сотрудничества азиатских государств в целях обеспечения мира, стабильности и безопасности в Азии. Сегодня СВМДА включает 27 государств-членов. В сентябре прошлого года Казахстан был избран государством-председателем организации.


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