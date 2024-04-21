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    13:45, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Палестина пересмотрит отношения с Вашингтоном после вето США — Махмуд Аббас

    палестина
    Фото: Анадолу

    Президент Палестины Махмуд Аббас в интервью агентству WAFA заявил о том, что руководство пересмотрит двусторонние отношения с американской стороной в связи с вето Вашингтона по принятию Палестины в ООН, передает агентство Kazinform.

    По его словам, своим вето США проявили вопиющую агрессию против прав палестинского народа.

    — Палестинское руководство пересмотрит двусторонние отношения с Соединенными Штатами для гарантирования защиты интересов нашего народа, нашего дела и наших прав, — сказал он.

    Он назвал использование властями США права вето в вопросе принятия Палестины в состав Организации Объединенных Наций вопиющей агрессией против прав палестинского народа, и данное решение следует воспринимать как вызов воле международного сообщества.

    Теги:
    Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке США
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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