Президент Палестины Махмуд Аббас в интервью агентству WAFA заявил о том, что руководство пересмотрит двусторонние отношения с американской стороной в связи с вето Вашингтона по принятию Палестины в ООН, передает агентство Kazinform.

По его словам, своим вето США проявили вопиющую агрессию против прав палестинского народа.

— Палестинское руководство пересмотрит двусторонние отношения с Соединенными Штатами для гарантирования защиты интересов нашего народа, нашего дела и наших прав, — сказал он.

Он назвал использование властями США права вето в вопросе принятия Палестины в состав Организации Объединенных Наций вопиющей агрессией против прав палестинского народа, и данное решение следует воспринимать как вызов воле международного сообщества.