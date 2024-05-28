Палаточные и юрточные лагеря откроют летом для детей в СКО

В Северо-Казахстанской области намерены обеспечить летних отдыха для 68 тыс. школьников с 1-го по 10-й классы, передает корреспондент агентства Kazinform.

На брифинге руководитель отдела опеки, попечительства и воспитательной работы управления образования Мафруза Науанова сообщила, что на каникулах будут работать 204 пришкольных и 253 профильных площадки. Организуют 27 палаточных и семь юрточных лагерей. Досуг детей по месту жительства будут обеспечивать 30 организаций дополнительного образования и 25 дворовых клубов. На базе Дворца школьников откроется Летняя академия.

Более шести тыс. детей отдохнут в11 загородных лагерях. В том числе трем тыс. детей из социально уязвимых семей предоставят бесплатные путевки. Ранее Kazinform сообщал, что стоимость путевок в этом году составляет от 35 тыс. тенге.