Два детских оздоровительных лагеря пострадали от паводка в СКО

В Северо-Казахстанской области в этом году будут работать 11 детских оздоровительных лагерей. Средняя стоимость путевки в государственные составляет 35тысяч тенге, в переданные в доверительное управление - от 55 тысяч тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

На заседании акимата и. о. руководителя управления образования Татьяна Протопопова сообщила, что из 11 лагерей начнут работать по графику девять. Два лагеря оказались в зоне подтопления, и сезон там откроется после проведения ремонта.

— В этом году на проведение текущих ремонтов лагерей выделено 473,8 млн тенге. В том числе 433 млн тенге из местного бюджета, 40 млн тенге — доверительными управляющими. Сейчас на территориях проводятся ремонтные работы и субботники. Для приемки лагерей созданы межведомственные комиссии из числа специалистов образования, здравоохранения, правоохранительных органов, противопожарной службы, департамента санитарно-эпидемиологического контроля, которые возглавляют заместители акимов районов Петропавловска. «Серебряный бор» и «Орленок» начнут принимать детей позже, по завершению ремонтных работ после подтопления талыми водами. В лагере «Орленок» будет проведен текущий ремонт на сумму 63 млн тенге, конкурс завершен. В лагере «Серебряный бор» из восьми корпусов талыми водами были подтоплены пять постройки 1958–1965 годов, проводится оценка ущерба, — прокомментировала Т.Протопопова.

Приемку лагерей завершат до 5 июня. Открытие летнего сезона планируется с 10 по 15 июня. Определены пять оздоровительных сезонов продолжительностью 10 дней. Т.Протопопова напомнила, что заезд детей и размещение разрешается при среднесуточной температуре воздуха не менее 16 градусов в течение пяти дней.