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    22:17, 06 Май 2024 | GMT +6

    Около 100 пострадавших от паводка детей из СКО отправились на отдых в оздоровительные лагеря

    поезд
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В Северо-Казахстанской области 96 ребятишек, чьи дома оказались в зоне подтопления во время паводка, отправились на отдых в республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен», передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы управления образования, в «Балдаурене» они пробудут с 8-го по 25-е мая.

    — 37 детей из района Шал акына и девять из района имени Г.Мусрепова направляются в республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» в городе Конаеве Алматинской области. 48 детей из Петропавловска, Есильского и Кызылжарского районов — в «Балдаурен», расположенный в городе Щучинске Акмолинской области. В лагеря дети отправили сегодня поездом, — сообщили в пресс-службе.

    Всего по области во время паводков подтопило 3 898 домов, из них 2 330 домов остаются в воде.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Дети Происшествия, ЧС Регионы Детский отдых Режим ЧС Паводки в Казахстане Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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