Около 100 пострадавших от паводка детей из СКО отправились на отдых в оздоровительные лагеря

В Северо-Казахстанской области 96 ребятишек, чьи дома оказались в зоне подтопления во время паводка, отправились на отдых в республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен», передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы управления образования, в «Балдаурене» они пробудут с 8-го по 25-е мая.

— 37 детей из района Шал акына и девять из района имени Г.Мусрепова направляются в республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» в городе Конаеве Алматинской области. 48 детей из Петропавловска, Есильского и Кызылжарского районов — в «Балдаурен», расположенный в городе Щучинске Акмолинской области. В лагеря дети отправили сегодня поездом, — сообщили в пресс-службе.

Всего по области во время паводков подтопило 3 898 домов, из них 2 330 домов остаются в воде.