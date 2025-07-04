Палата представителей США приняла законопроект Трампа о сокращении налогов

Палата представителей, приняла «большой прекрасный закон» Трампа, включающий сокращения налогов и федеральных расходов, а также увеличение финансирования Пентагона и охраны границы. Таким образом открыт путь для отправки законопроекта в Белый дом на подпись президента.

Эта знаковая победа для республиканцев произошла всего через шесть месяцев после начала второго срока Трампа. В последние дни президент и его союзники усилили давление на сомневающихся однопартийцев, утверждая, что данные меры помогут закрепить наследие Трампа в таких вопросах, как иммиграционная и налоговая политика — включая выполнение ключевых предвыборных обещаний, — а также станут попыткой ограничить расходы за счёт исторических сокращений федеральной поддержки системы социальной защиты.

Напомним, Сенат одобрил этот законопроект ранее на этой неделе.