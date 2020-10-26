Пакистанский премьер просит главу Facebook запретить исламофобский контент

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр Пакистана обратился к главе Facebook Марку Цукербергу с просьбой запретить распространение исламофобского контента в соцсети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Khaleej Times.

В воскресенье пакистанский премьер-министр Имран Хан в своем twitter-аккаунте опубликовало письмо , в котором заявил о том, что «растущая исламофобия поощряет экстремизм и насилие во всем мире, особенно через платформы социальных сетей, в том числе Facebook».

«Я прошу вас ввести запрет на исламофобию и ненависть к исламу в Facebook, аналогичный тому, что вы ввели по отношению к Холокосту», - сказал Хан.

Следует отметить, что в этом месяце компания Facebook объявила, что будет удалять любой контент, отрицающий Холокост или искажающий факты о нем.

В ответ на призыв Хана пресс-секретарь Facebook заявила, что компания выступает против всех форм ненависти и не допускает нападений на основе расы, этнической принадлежности, национального происхождения или религии.

«Мы удалим эти разжигающие ненависть высказывания, как только узнаем о них», - заявила пресс-секретарь в заявлении, отправленном по электронной почте, добавив, что у компании «есть над чем поработать».

В своем письме Имран Хан сослался на ситуацию во Франции, где, по его словам, ислам ассоциируется с терроризмом. В воскресенье на своей страничке в twitter он обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в решении «поощрять исламофобию, нападая на ислам, а не на террористов» и «сознательно провоцируя мусульман, в том числе своих собственных граждан».

Комментарии Хана прозвучали после того, как Макрон отдал дань уважения французскому учителю истории, убитому исламистским радикалом за использование карикатур с изображением пророка Мухаммеда на уроке свободы слова в школе.

Вечером 16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин было совершено нападение на учителя Самюэля Пати. Террорист атаковал его поблизости от школы, где тот преподавал историю и географию. Ранее на уроке, посвященном свободе слова, он продемонстрировал детям карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo.

По сообщению Reuters , Макрон сказал, что «учитель был героем и что исламисты представляют угрозу для страны».

«Нападая на ислам, явно не понимая его, президент Макрон атаковал и оскорбил чувства миллионов мусульман в Европе и во всем мире», - добавил Хан.

Комментарии пакистанского премьер-министра последовали за аналогичным высказыванием президента Турции Р. Эрдогана в адрес Макрона, после чего Франция отозвала своего посла из Анкары.

Карикатуры на пророка Мухаммеда, впервые опубликованные в 2005 году датской газетой Jyllands-Posten, вызвали возмущение и протесты в Пакистане.

В последние годы во Франции произошла серия жестоких нападений исламистских боевиков, в том числе убийства сотрудников журнала Charlie Hebdo в 2015 году, а также взрывы и перестрелки в ноябре 2015 года в театре Батаклан и других местах вокруг Парижа, в результате которых погибло 130 человек.

В прошлом месяце протесты усилились, когда карикатуры переиздал французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo.