Пакистанские таблиги и афганские радикалы разжигают беспорядки в Казахстане - зарубежные СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пакистанские и афганские радикалы разжигают беспорядки в Казахстане. Об этом написало индийское издание «Economic Times» (ЕТ), ссылаясь на источники, по которым российская служба безопасности в ходе своего первоначального расследования выявила роль радикальных элементов из Афганистана в террористических актах в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Как отмечает газета, «пакистанский «Таблиги Джамаат» при попустительстве обученных в Афганистане радикалов подозревается в совершении недавних террористических актов, которые привели к вандализму на важных объектах и в зданиях в Алматы и гибели людей по всей богатой нефтью стране».

«Российская служба безопасности, которая внимательно следит за ситуацией в соседней стране, в ходе своего первоначального расследования выявила роль радикальных элементов из Афганистана в террористических актах в Казахстане», - сообщает издание, добавив, что «хорошо подготовленные радикальные исламисты из Афганистана действуют на территории Казахстана и, возможно, сыграли определенную роль в нынешнем хаосе».

Как стало известно ET, «пакистанский «Таблиги-Джамаат», который пытается проникнуть в Центральную Азию, в том числе в Казахстан, предположительно сыграл определенную роль в создании атмосферы террора в Казахстане, известном своими либеральными и светскими ценностями».

«Группировка запрещена в Центральной Азии, Иране и России. Пакистанский «Таблиги-Джамаат» имеет много общих черт с Хизб ут-Тахрир (запрещена в Центральной Азии и России), которая хочет создать халифат в Центральной Азии и, возможно, была воодушевлена возвращением талибов в Кабул», - отмечается в статье.

По мнению издания, Пакистан поддерживал деятельность «Таблиги-Джамаат» даже после недавнего запрета этой группировки Саудовской Аравией. Саудовский режим назвал «Таблиги Джамаат» воротами к терроризму, запретив всю его деятельность на территории Саудовской Аравии. Однако Пакистан принял резолюцию в поддержку «Таблиги-Джамаат». Сменявшие друг друга правительства Пакистана покровительствовали Джамаату, подчеркивает ЕТ.

Как отмечает газета, учреждения безопасности в соседних с Казахстаном странах, которые также являются светскими по своему характеру, также внимательно следят за развитием событий. Евразийский альянс безопасности, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где Россия сыграла важную роль в поддержке казахстанских сил безопасности в восстановлении правопорядка в Алматы и других городах.

«Нью-Дели также внимательно следит за развитием событий и ролью радикалов в Казахстане - крупнейшем и наиболее ресурсном государстве Центральной Азии, а также ключевом поставщике урана, который питает атомные электростанции Индии», - подчеркивает ЕТ.

«Высокопоставленные источники, которые не пожелали быть названными, описали ситуацию как последствия событий в Афганистане. Можно напомнить, что на региональном совещании Агентства национальной безопасности (АНБ), состоявшемся в ноябре прошлого года по Афганистану, в котором приняли участие АНБ Индии, России, Ирана и пяти государств Центральной Азии, обсуждалось распространение радикалов в Центральной Азии после захвата власти талибами. Россия и другие государства Центральной Азии, граничащие с Афганистаном, неоднократно предостерегали от распространения радикальных идей, незаконной миграции и контрабанды наркотиков из страны, не имеющей выхода к морю», - отмечает ЕТ.

Правительство Казахстана заявило, что поддерживаемые иностранными государствами группировки создали в стране ситуацию террористического характера.