Пакистан спасается от финансового кризиса массовой приватизацией

Пакистан приватизирует все государственные предприятия за исключением стратегических предприятий, чтобы справиться с финансовым кризисом и обеспечить экономическую стабильность. Об этом заявил Премьер-министр страны Шехбаз Шариф. Какие предприятия перейдут в частную собственность и как будет проходить процесс массовой приватизации, читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform.

Убыточные госпредприятия – в приоритете

Заявление Премьер-министра Пакистана прозвучало на обзорном совещании по вопросам приватизации убыточных государственных предприятий. На встрече обсуждалась дорожная карта приватизации на период с 2024 по 2029 годы.

Утверждая, что задача правительства заключается не в ведении бизнеса, а в обеспечении благоприятной для бизнеса и инвестиций среды, Шехбаз Шариф поручил всем министерствам принять меры и сотрудничать с комиссией по приватизации.

- Все государственные предприятия будут приватизированы независимо от того, были ли они прибыльными или убыточными, - сказал Премьер-министр, добавив, что такие шаги позволят сэкономить деньги налогоплательщиков.

Участники были проинформированы о том, что убыточные государственные предприятия будут приоритетными для приватизации. На встрече также была представлена дорожная карта Программы приватизации на 2024–2029 годы.

Процесс приватизации будет транслироваться в прямом эфире

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф на совещании затронул вопрос необходимости прозрачности процесса приватизации, приказав транслировать по телевидению процесс приватизации Пакистанских международных авиалиний (PIA), включая торги и другие важные шаги.

Фото: Business Recorder

Процесс приватизации других учреждений, как ожидается, также будет транслироваться в прямом эфире.

Кредит от Международного валютного фонда

Заявление о приватизации госпредприятий Пакистана прозвучало на следующий день после того, как миссия Международного валютного фонда начала переговоры в Исламабаде о новом долгосрочном механизме расширенного финансирования (EFF). В рамках последнего пакета помощи МВФ выдал Пакистану кредит на сумму $3 млрд, который сыграл решающую роль в предотвращении дефолта по суверенному долгу в прошлом году.

Тогда Пакистану едва удалось избежать дефолта, а экономика стабилизировалась после завершения последней программы МВФ, при этом инфляция снизилась примерно до 17% в апреле с рекордного уровня в 38% в мае прошлого года.

Приватизация убыточных госпредприятий уже давно находится в списке рекомендаций МВФ для Пакистана, который борется с высоким бюджетным дефицитом и огромным дефицитом внешнего финансирования. Валютных резервов в настоящий момент едва ли хватит на пару месяцев контролируемого импорта.

МВФ заявляет, что госпредприятия в Пакистане владеют значительными активами по сравнению с большинством стран Ближнего Востока — 44 процента ВВП в 2019 году, однако их доля занятости в экономике относительно невелика. По оценкам, почти половина госпредприятий в 2019 году работала с убытком.

По данным СМИ, Пакистан планирует получить $6-8 млрд от Фонда устойчивости и устойчивого развития МВФ.

В чем причина

Исламабад на протяжении многих лет вкладывал миллиарды долларов в госпредприятия, чтобы удержать их на плаву, включая одно из крупнейших убыточных предприятий - Пакистанские международные авиалинии. За эти годы национальный авиаперевозчик Пакистана стал третьим по величине убыточным предприятием государственного сектора страны, требуя 11,5 миллиардов пакистанских рупий в месяц ($41 млн) исключительно на обслуживание своих долгов.

Ранее, погрязший в долгах, Пакистан планировал приватизировать только убыточные государственные предприятия, сообщает пакистанское издание Dawn.

Министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб заявил, что приватизация необходима для достижения экономической стабильности в стране.

- Вам необходимо двигаться в сторону приватизации, если вы хотите экономической стабильности в стране, — сказал Мухаммад Аурангзеб, выступая на предбюджетной конференции на 2024–2025 годы.

Какие предприятия отдадут в частную собственность

Пакистан включил 25 предприятий и активов в свой приватизационный список, включая Пакистанские международные авиалинии. Большинство предприятий работают в энергетическом секторе, в том числе 4 электростанции, две из которых имеют мощность более 1200 МВт, а также 10 генерирующих и распределительных компаний.

В список также вошли принадлежащий национальной авиакомпании отель «Рузвельт» на Манхэттене в Нью-Йорке и две страховые компании.

Процесс предварительной квалификации для продажи национального авиаперевозчика завершится к концу мая, сообщило министерство приватизации.

По данным ведомства, одновременно обсуждается межправительственная сделка с Объединенными Арабскими Эмиратами по коммерческому банку «First Women Bank Ltd».

В план приватизации на 2024–2029 годы также были включены электрораспределительные компании.

Проводимые в Пакистане реформы, как утверждает правительство, в ближайшие несколько лет должны снизить риски платежного баланса и обеспечить экономическую стабильность в стране.