Пакистан призывает Афганистан пересмотреть отзыв дипломатов

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Пакистана описывает решение Кабула отозвать дипломатов «прискорбным и достойным сожаления» после похищения дочери посла, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Al Jazeera.

Министерство иностранных дел Пакистана назвало решение афганского правительства отозвать своего посла и высокопоставленных дипломатов из своего посольства в Исламабаде «прискорбным и достойным сожаления» после того, как на прошлой неделе была похищена и подверглась нападению дочь посла в Афганистане.

Несколькими днями ранее Силсила Алихиль, дочь посла Афганистана в Пакистане, была похищена неизвестными, после чего в течение нескольких часов подвергалась пыткам, сообщило правительство Афганистана.

Из-за произошедшего инцидента послу Пакистана в Кабуле Мансуру Ахмад Хану был подан «решительный протест», а в воскресенье афганское правительство объявило о своем решении отозвать посла и других высокопоставленных дипломатов из столицы Исламабада.

В тот же день министерство иностранных дел Пакистана заявило, что инцидент расследуется «на самом высоком уровне».

«Решение правительства Афганистана отозвать своего посла и высокопоставленных дипломатов из Пакистана является прискорбным и достойным сожаления», - говорится в заявлении.

Кроме того, в воскресенье министр иностранных дел Пакистана Сохаил Махмуд встретился с послом Афганистана в Пакистане Наджибом Алихилом.

«Мы надеемся, что правительство Афганистана пересмотрит свое решение», - заявил министр.

Инцидент стал очередным ударом по отношениям соседних стран, между которыми в последние недели усилилась напряженность.

Высокопоставленные афганские официальные лица, включая президента Афганистана Ашрафа Гани, обвинили Пакистан в поддержке афганских талибов в его вооруженном противодействии афганскому правительству.

Пакистан отверг обвинение, а премьер-министр Имран Хан повторил на встрече с Ашрафом Гани в пятницу, что «нестабильность и конфликт не в интересах Пакистана».



