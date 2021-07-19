РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:50, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Пакистан призывает Афганистан пересмотреть отзыв дипломатов

    None
    None
    ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Пакистана описывает решение Кабула отозвать дипломатов «прискорбным и достойным сожаления» после похищения дочери посла, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Al Jazeera.

    Министерство иностранных дел Пакистана назвало решение афганского правительства отозвать своего посла и высокопоставленных дипломатов из своего посольства в Исламабаде «прискорбным и достойным сожаления» после того, как на прошлой неделе была похищена и подверглась нападению дочь посла в Афганистане.

    Несколькими днями ранее Силсила Алихиль, дочь посла Афганистана в Пакистане, была похищена неизвестными, после чего в течение нескольких часов подвергалась пыткам, сообщило правительство Афганистана.

    Из-за произошедшего инцидента послу Пакистана в Кабуле Мансуру Ахмад Хану был подан «решительный протест», а в воскресенье афганское правительство объявило о своем решении отозвать посла и других высокопоставленных дипломатов из столицы Исламабада.

    В тот же день министерство иностранных дел Пакистана заявило, что инцидент расследуется «на самом высоком уровне».

    «Решение правительства Афганистана отозвать своего посла и высокопоставленных дипломатов из Пакистана является прискорбным и достойным сожаления», - говорится в заявлении.

    Кроме того, в воскресенье министр иностранных дел Пакистана Сохаил Махмуд встретился с послом Афганистана в Пакистане Наджибом Алихилом.

    «Мы надеемся, что правительство Афганистана пересмотрит свое решение», - заявил министр.

    Инцидент стал очередным ударом по отношениям соседних стран, между которыми в последние недели усилилась напряженность.

    Высокопоставленные афганские официальные лица, включая президента Афганистана Ашрафа Гани, обвинили Пакистан в поддержке афганских талибов в его вооруженном противодействии афганскому правительству.

    Пакистан отверг обвинение, а премьер-министр Имран Хан повторил на встрече с Ашрафом Гани в пятницу, что «нестабильность и конфликт не в интересах Пакистана».



    Теги:
    Пакистан Политика Афганистан Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!