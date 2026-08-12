Пакистан пытается вернуть США и Иран за стол переговоров

Исламабад продолжает посреднические усилия по урегулированию конфликта между США и Ираном на фоне сохраняющихся разногласий вокруг Ормузского пролива, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Пакистан предпринимает усилия для возвращения США и Ирана за стол переговоров и сохранения мирного процесса. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД страны Тахир Андраби.

— Пакистан прилагает все усилия, чтобы вернуть обе стороны за стол переговоров, обеспечить реализацию Исламабадского меморандума и проложить путь к миру и стабильности в регионе, — сказал он на еженедельном брифинге.

Weekly Press Briefing by the Spokesperson @TahirAndrabi



On the Status of the Iran-U.S. Peace Process & Iran-Oman Talks on the Strait of Hormuz pic.twitter.com/Or5FY96vRK — Ministry of Foreign Affairs — Pakistan (@ForeignOfficePk) August 12, 2026

С его слов Исламабад продолжает взаимодействовать с дружественными государствами и намерен по прямым и косвенным каналам противодействовать попыткам сорвать переговорный процесс.

Исламабад как посредник

В последние дни дипломатическая активность Пакистана усилилась. 10 августа заместитель премьер-министра и министр иностранных дел страны Исхак Дар провел переговоры с представителями Ирана, Саудовской Аравии и Кувейта. В ходе контактов с иранской стороной обсуждались усилия по укреплению мира и стабильности.

В Тегеране также в эти дни находится министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви, который проводит встречи с высшим руководством Ирана.

Он уже встретился с президентом Масудом Пезешкианом, министром иностранных дел Аббасом Аракчи и главой МВД Эскандаром Момени.

Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi meets Pakistani Interior Minister Mohsin Naqvi in Tehran, as Pakistan says recent signals suggest that the US and Iran could be moving closer to an agreement to ease tensions in the region. pic.twitter.com/Jp9jgkEnAA — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 11, 2026

По сообщению иранской стороны, Накви передал президенту Ирана послание от премьер-министра Пакистана и командующего армией Асима Мунира. Содержание сообщения не раскрывается.

В МИД Пакистана заявили, что переговоры Накви посвящены двусторонним отношениям, вопросам безопасности и региональной ситуации с акцентом на продвижение мира, стабильности и конструктивного взаимодействия между сторонами.

Перемирие подходит к концу

Нынешние контакты проходят в преддверии истечения 60-дневного срока, установленного меморандумом о взаимопонимании между США и Ираном. Документ из 14 пунктов был согласован 17 июня и предусматривал прекращение огня и проведение переговоров о долгосрочном урегулировании конфликта.

Одним из главных предметов разногласий остается режим судоходства через Ормузский пролив. Тегеран настаивает на праве контролировать проход судов и трактует положения меморандума как признание своей роли в управлении водным путем. Вашингтон, в свою очередь, требует свободного коммерческого судоходства без ограничений и принудительного взимания сборов.

Стороны также расходятся по вопросам экспорта иранской нефти, санкционных послаблений и размораживания зарубежных активов Тегерана. Отсутствие прогресса по этим положениям усиливает неопределенность относительно дальнейшей судьбы договоренностей после завершения установленного меморандумом срока.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Вашингтон «полностью контролирует» Ормузский пролив.

.@POTUS: «I don’t trust Iran. Why — are you saying I trust Iran?! I’m the last person to trust Iran. They’ve lied to me constantly.» pic.twitter.com/vvQLEiu7Qv — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 12, 2026

В Тегеране отвергают подобные заявления и настаивают, что контроль над стратегическим водным путем остается за Ираном. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что пролив не будет открыт до принятия Вашингтоном иранских условий прекращения войны.

Iran has refuted President Donald Trump’s claim that Washington has «total control» of the Strait of Hormuz, saying the critical waterway will remain closed until the US accepts its demands and changes its «behaviour.»



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На прошлой неделе Иран сообщил о согласовании с Оманом маршрута для судов, следующих через Ормузский пролив, и подготовке механизмов совместного управления стратегическим водным путем.