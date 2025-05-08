Пакистан отменил большинство ограничений на полеты над своей территорией

Ранее управление объявило о полном закрытии воздушного пространства Пакистана после военного противостояния между Индией и Пакистаном во вторник вечером. Первоначально воздушное пространство было закрыто на 48 часов, и все рейсы были отменены, а пассажирам было рекомендовано вернуться домой.

Военное противостояние между Пакистаном и Индией началось чуть позже 1 часа ночи в среду, когда Индия нанесла ночные авиаудары по шести объектам в пакистанском Пенджабе и Азад Джамму и Кашмире. В результате атаки погибло 26 мирных жителей и более 40 получили ранения.

Позже число погибших от индийских авиаударов по Пакистану возросло до 31 человека.

В ответ Исламабад сбил пять индийских самолетов. По словам военного представителя генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудхри, в ответ было уничтожено несколько индийских контрольно-пропускных пунктов. Впоследствии CAA объявило, что воздушное пространство Пакистана закрыто для всех авиакомпаний.

Несколько азиатских авиакомпаний заявили об изменении маршрутов или об отмене рейсов в Европу и из Европы из-за боевых действий, по данным Reuters. В число авиакомпаний вошли Thai Airways, Vietnam Airlines и тайваньские China Airlines и EVA Air.

Air Astana отменила рейсы в Индию из-за закрытия воздушного пространства.

Позже Трамп заявил о готовности помочь Индии и Пакистану урегулировать конфликт.