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    02:24, 07 Май 2025 | GMT +5

    Индия нанесла удары по Пакистану

    Индия заявила, что нанесла удары по контролируемым Пакистаном районам в Кашмире, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Индия нанесла удары по Пакистану
    Фото: заставка с индийского ТВ

    Это произошло спустя несколько дней после того, как Дели обвинил Исламабад в поддержке боевиков, стоящих за нападением на туристов в контролируемой Индией части Кашмира.

    - Индийские вооруженные силы начали операцию «Синдур», нанеся удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированном Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии, — говорится в заявлении.

    В соцсетях появилась заставка индийского телевидения об объявлении специальной военной операции.

    Индийские власти утверждают, что удары поразили девять целей.

    - Наши действия были целенаправленными, взвешенными и неэскалационными по своему характеру. Ни один пакистанский военный объект не был атакован. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов их поражения.

    Представитель пакистанских военных заявил, что Исламабад «ответит на это [нападение] в удобное для себя время и в удобном месте».

    - Все истребители наших ВВС подняты в воздух. Это позорное и трусливое нападение, которое было совершено из воздушного пространства Индии, — заявил он.

    На границе двух стран последние дни происходили перестрелки. Высказывались предположения, что Индия ответит военными ударами по Пакистану, как она сделала после нападений боевиков в 2019 и 2016 годах.

    Об исторических причинах конфликта между Индией и Пакистаном и кому выгоден конфликт, читайте в материале Kazinform.

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Казахстане Науман Башир Бхатти высказался о текущей ситуации в Джамму и Кашмире, озвучив официальную позицию своей страны по данному вопросу на брифинге в Астане.

    Тегеран предлагает урегулировать кризис между Нью-Дели и Исламабадом.

    Теги:
    Военные В мире Пакистан Индия Мировые новости Конфликт
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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