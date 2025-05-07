Индия нанесла удары по Пакистану

Это произошло спустя несколько дней после того, как Дели обвинил Исламабад в поддержке боевиков, стоящих за нападением на туристов в контролируемой Индией части Кашмира.

- Индийские вооруженные силы начали операцию «Синдур», нанеся удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированном Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии, — говорится в заявлении.

В соцсетях появилась заставка индийского телевидения об объявлении специальной военной операции.

Индийские власти утверждают, что удары поразили девять целей.

- Наши действия были целенаправленными, взвешенными и неэскалационными по своему характеру. Ни один пакистанский военный объект не был атакован. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов их поражения.

Представитель пакистанских военных заявил, что Исламабад «ответит на это [нападение] в удобное для себя время и в удобном месте».

- Все истребители наших ВВС подняты в воздух. Это позорное и трусливое нападение, которое было совершено из воздушного пространства Индии, — заявил он.

На границе двух стран последние дни происходили перестрелки. Высказывались предположения, что Индия ответит военными ударами по Пакистану, как она сделала после нападений боевиков в 2019 и 2016 годах.

Об исторических причинах конфликта между Индией и Пакистаном и кому выгоден конфликт, читайте в материале Kazinform.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Казахстане Науман Башир Бхатти высказался о текущей ситуации в Джамму и Кашмире, озвучив официальную позицию своей страны по данному вопросу на брифинге в Астане.

Тегеран предлагает урегулировать кризис между Нью-Дели и Исламабадом.