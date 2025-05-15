Пакистан и Индия выслали дипломатов друг друга

Пакистан объявил сотрудника Высшей комиссии Индии в Исламабаде персоной нон грата. Министерство иностранных дел сообщило, что дипломату было предписано покинуть страну в течение 24 часов.

Как сообщили в ведомстве, временный поверенный в делах Индии был вызван в Министерство иностранных дел Пакистана, где ему была вручена официальная нота с уведомлением о решении. Также пакистанская сторона призвала индийскую миссию обеспечить, чтобы ее сотрудники воздерживались от действий, не соответствующих их дипломатическому статусу.

По данным индийских СМИ, правительство Индии ранее сообщило, что выслало сотрудника Высшей комиссии Пакистана в Нью-Дели, также потребовав от него покинуть страну в течение 24 часов.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Индии, пакистанский дипломат, объявленный индийскими властями персоной нон грата, «занимался деятельностью, не соответствующей его официальному статусу в Индии».

Ранее президент США Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном.