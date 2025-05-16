Пакистан и Индия продлили перемирие

Выступая в парламенте, он заявил, что ранее в четверг военные двух стран контактировали и приняли решение о продлении перемирия с последующим переходом к политическому диалогу.

— Первоначальное соглашение о прекращении огня, заключенное 10 мая, действовало до 12 мая. Затем оно было продлено до 14 мая, а теперь до 18 мая, — сообщил Исхак Дар парламентариям.

Он добавил, что до настоящего времени переговоры на уровне военных играли важную роль в поддержании прекращения огня, а после 18 мая начнутся всеобъемлющие политические переговоры.

— С Индией будут проведены комплексные и ориентированные на результат переговоры. Цель состоит не в признании чьего-либо превосходства, а в решении вопросов на основе равенства, — подчеркнул глава МИД Пакистана.

Напряженность между двумя странами обострилась в первые часы 7 мая, когда Индия нанесла авиаудары по нескольким целям в Пакистане после произошедшего в прошлом месяце вооруженного нападения в Пахалгаме в контролируемой Индией части Кашмира, где неизвестные боевики убили 26 мирных жителей.

После нескольких дней ожесточенных боев 10 мая стороны согласились на прекращение огня, которое затем поэтапно продлевалось.

Ранее международный обозреватель Kazinform давал прогноз о том, как будут развиваться события между Пакистаном и Индией в этом конфликте, а также рассуждал о возможности его эскалации.