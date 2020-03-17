Пакет стимулирующих мер по поддержке субъектов туристской деятельности разработают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство разработает пакет стимулирующих мер по поддержке субъектов туристской деятельности. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter, передает МИА «Казинформ».

«На основании многочисленных обращений ко мне Правительству поручается разработать пакет стимулирующих мер по поддержке субъектов туристской деятельности», - сообщил Глава государства.