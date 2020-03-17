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Пакет стимулирующих мер по поддержке субъектов туристской деятельности разработают в РК
17 Марта 2020 14:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство разработает пакет стимулирующих мер по поддержке субъектов туристской деятельности. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter, передает МИА «Казинформ».
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«На основании многочисленных обращений ко мне Правительству поручается разработать пакет стимулирующих мер по поддержке субъектов туристской деятельности», - сообщил Глава государства.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Туризм,
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