Пакет предложений по зеленому росту разработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пакет предложений по зеленому росту поручил разработать Глава государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая с Посланием, Глава государства отметил, что необходимо уделить должное внимание экологическому воспитанию подрастающего поколения в школах и вузах.

«Важная задача - активное развитие культуры экологического туризма внутри страны. В среднесрочной перспективе рост экономики должен становиться все более «зеленым». Поэтому уже сейчас уже следует заложить основу для глубокой декарбонизации. Поручаю Правительству в сотрудничестве с научным сообществом и частным сектором разработать пакет предложений по зеленому росту», - заявил Президент.







