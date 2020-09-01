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Пакет предложений по зеленому росту разработают в Казахстане
1 Сентября 2020 12:24
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пакет предложений по зеленому росту поручил разработать Глава государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Выступая с Посланием, Глава государства отметил, что необходимо уделить должное внимание экологическому воспитанию подрастающего поколения в школах и вузах.
«Важная задача - активное развитие культуры экологического туризма внутри страны. В среднесрочной перспективе рост экономики должен становиться все более «зеленым». Поэтому уже сейчас уже следует заложить основу для глубокой декарбонизации. Поручаю Правительству в сотрудничестве с научным сообществом и частным сектором разработать пакет предложений по зеленому росту», - заявил Президент.
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