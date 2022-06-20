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Падеж кур в Костанайской области прокомментировали в ветслужбе

Автор:  
Жанна Мусабаева
20 Июня 2022, 11:02
Падеж кур в Костанайской области прокомментировали в ветслужбе

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайском управлении ветеринарии прокомментировали факты падежа птиц в Федоровском, а чуть ранее - в Карабалыкском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, сообщения о фактах заболеваемости птиц со схожими клиническими признаками болезни Ньюкасла в населенных пунктах Тогузак, Веренка, Смирновка и Михайловка Карабалыкского района начали поступать в ветеринарную службу 9 апреля.

«Ветеринарной службой района были отобраны биологические и патологические материалы заболевшей птицы и направлены в Национальный референтный центр по ветеринарии города Нур-Султана для исследования на болезнь Ньюкасла, — пояснили в управлении ветеринарии. — В частных подворьях, где были зарегистрированы случаи заболевания птицы, силами ветеринарной станции Карабалыкского района проведены дезинфекция помещений и выгульных дворов, а также в целях недопущения распространения болезни - профилактическая вакцинация 1444 птиц. Кроме того, была предусмотрена ревакцинация птицы через две недели после первичной иммунизации».

С 9 июня на территории района, как заверили в профильном ведомстве, заболевание не зарегистрировано.

Что касается Федоровского района, по информации ветеринарной службы, массового падежа среди домашней птицы не зарегистрировано. О фактах падежа птицы население не сообщало в ветслужбу района.

«15 июня пало 3 курицы в селе Ленино. Далее ветспециалистом был отобран патологический материал и направлен в областную ветеринарную лабораторию для исследования на инфекционные болезни,—добавили в управлении. —Эпизоотическая ситуация находится на постоянном контроле ветеринарной службы области и районов».

Ранее сообщалось о падеже кур в Федоровском районе Костанайской области.

Костанайская область   Происшествия   Сельское хозяйство   Регионы Казахстана   Общество  
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