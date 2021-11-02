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    10:16, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Падение сотрудника в «колодец с нечистотами» объяснили в аэропорту Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Алматы опровергли информацию касательно падения сотрудника в колодец с «нечистотами», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в Сети появилась публикация в котором говорилась, что сотрудник воздушной гавани попал в больницу после того, как упал в колодец с нечистотами во время слива отходов.

    «В действительности сотрудник международного аэропорта Алматы по собственной неосмотрительности упал в траншею глубиной 70 см, которая находилась рядом с закрытой емкостью для слива нечистот. Сотрудник выбрался из траншеи самостоятельно без тяжелых повреждений, как было указано, а с ушибом мягких тканей. Медицинская служба аэропорта предприняла все необходимые меры по оказанию первой помощи. Состояние здоровья сотрудника постоянно контролируется. Сотрудник претензий к работодателю не имеет», - сообщили в пресс-службе международного аэропорта.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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