Падение сотрудника в «колодец с нечистотами» объяснили в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Алматы опровергли информацию касательно падения сотрудника в колодец с «нечистотами», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в Сети появилась публикация в котором говорилась, что сотрудник воздушной гавани попал в больницу после того, как упал в колодец с нечистотами во время слива отходов.

«В действительности сотрудник международного аэропорта Алматы по собственной неосмотрительности упал в траншею глубиной 70 см, которая находилась рядом с закрытой емкостью для слива нечистот. Сотрудник выбрался из траншеи самостоятельно без тяжелых повреждений, как было указано, а с ушибом мягких тканей. Медицинская служба аэропорта предприняла все необходимые меры по оказанию первой помощи. Состояние здоровья сотрудника постоянно контролируется. Сотрудник претензий к работодателю не имеет», - сообщили в пресс-службе международного аэропорта.