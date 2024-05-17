Падение продаж новых авто объяснили в Казахстанском автомобильном союзе

По данным Казахстанского автомобильного союза, в апреле 2024 года в стране продано 13 342 единицы легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 855 грузовиков и автобусов. Это на 1,2% меньше, чем в апреле прошлого года и на 10,7% меньше, чем в марте 2024 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Всего же с начала года было продано 53 644 автомобиля, тогда как в январе–апреле прошлого года реализовано 51 621 единица.

Фото: Казахстанский автомобильный союз

— С 1 апреля начали вступать в силу новые требования на рынке Казахстана в разных отраслях, например, изменения регулирования финансового рынка. Будем отслеживать динамику, но апрель показал -10,7% по отношению к марту 2024 года, — заявила президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева.

По итогам четырех месяцев зачет брендов продолжает возглавлять Hyundai (12 336 единиц, -5,3% к январю-апрелю 2023 года), на второй строчке Kia с результатом 6 638 проданных автомобилей (-13,4%), Chevrolet вернул себе третью позицию — 4 814 автомобилей (-66,4%). Дилеры Chery реализовали 4 499 автомобилей (+66,1%). Пятерку самых продаваемых марок замыкает Changan — 3 017 единиц (+170,8%).

Напомним, в 2023 году Казахстан побил собственный рекорд продаж новых автомобилей. Большинство реализованных транспортных средств составляют машины отечественного производства. Директор агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Артур Мискарян в интервью корреспонденту Kazinform подвел итоги 2023 года на казахстанском автомобильном рынке, а также поделился прогнозами на 2024 год.