Цены, китайские автомобили и локализация: эксперт рассказал о реалиях казахстанского авторынка

В 2023 году Казахстан побил собственный рекорд продаж новых автомобилей. Большинство реализованных транспортных средств составляют машины отечественного производства. Директор агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Артур Мискарян в интервью корреспонденту Kazinform подвел итоги 2023 года на казахстанском автомобильном рынке, а также поделился прогнозами на 2024 год.

Итак, по данным Казахстанского автомобильного союза, в 2023 году официальные дилеры продали почти 200 тысяч новых автомобилей, что на 60,2% больше, чем в 2022 году. Причем 70% всех проданных новых машин в Казахстане — отечественного производства. В тройку лидеров попали бренды Hyundai, Chevrolet и Kia. При этом в топ-10 вошли пять китайских брендов.

Фото: личный архив Артура Мискарян

— Еще совсем недавно китайские автомобили в Казахстане были новинкой, а теперь они набирают обороты на отечественном рынке. Как вы думаете, в чем причина роста продаж машин из Поднебесной?

— Сейчас в Казахстане официально представлены полтора десятка китайских брендов. По сравнению с 2020–2021 годами, когда у нас их было два, — конечно это резкий скачок. И это обусловлено не тем, что китайские автомобили вдруг стали интересны казахстанским дилерам и покупателям. Дело в том, что ситуация на глобальном уровне значительно изменилась с точки зрения структуры предложения.

Часть казахстанских потребителей привыкла к ряду европейских и японских брендов, например Renault, Volkswagen, Mazda и другим. Сейчас их на нашем рынке либо нет, либо их присутствие минимально в силу того, что остановлены заводы этих марок, работавшие в России.

Даже популярная в Казахстане Toyota сократила свое присутствие из-за остановки поставок автомобилей Camry и RAV4 с российского завода в Санкт-Петербурге. К слову, Toyota первой из иностранных брендов открыла собственное представительство в Казахстане.

Теперь ту же Camry в Казахстан привозят напрямую из Японии. А это совсем другие сроки поставок, другие цены из-за усложнения логистики и другие комплектации.

Поэтому из-за снижения активности ряда японских и европейских брендов на казахстанском рынке освободилась ниша, которую и заняли китайские компании. В итоге автомобили из Поднебесной занимают около четверти рынка новых машин в Казахстане по итогам прошлого года.

— Продолжится ли такой рост присутствия и продаж китайских автомобилей в Казахстане?

— Думаю, такого скачкообразного роста не будет. В обозримой перспективе доля китайских автомобилей на казахстанском рынке может зафиксироваться на уровне 30%.

Нужно понимать, что суммарные продажи всех китайских автомобилей в Казахстане меньше показателей Chevrolet или Hyundai в отдельности на отечественном рынке. Эти бренды уже локализованы у нас в стране, они знакомы и понятны потребителю как на первичном, так и на вторичном рынке.

— В таком случае стоит ли ожидать роста продаж китайских автомобилей, когда их производство локализуют в Казахстане?

— Потенциал для роста есть. Это относится как к тем брендам, которые уже локализованы в Казахстане, так и к тем, локализация которых еще предстоит. Налаживание производства главным образом определяется готовностью инвестировать в оборудование, подготовку кадров, технологические процессы.



В конечном счете оценивает продукт и принимает решение о покупке потребитель, исходя из личных потребностей и понимания продукта.





— Вы говорили о ряде японских и европейских брендов, которые ушли с казахстанского рынка. Стоит ли ожидать их возвращения?

— Некоторые японские бренды уже работают в этом направлении. Но здесь им предстоит много работы. Если раньше они поставляли автомобили в Казахстан из или через Россию, то теперь им нужно наладить логистику поставок из Японии или Юго-Восточной Азии.

Если говорить о европейских компаниях, то на казахстанский рынок возвращается Skoda. В ближайшее время производство этих автомобилей даже локализуют на отечественном заводе.

— Если брать глобально, то 200 тысяч продаж новых машин это ведь не так много по сравнению с другими странами. Почему иностранным брендам так интересен Казахстан?

— Им интересен не только Казахстан. Компании понимают, что имея здесь дистрибьютора или собственное представительство, они могут выходить на рынки стран Центральной Азии.

— Вы говорили, что раньше автомобили в Казахстан поставлялись из или через Россию. Сейчас, когда ушедшие бренды будут возвращаться на наш рынок, изменятся ли цены на их автомобили из-за изменения географии поставок?

— Безусловно, ценники будут отличаться. На это есть две причины. Во-первых, другие техспецификации и комплектации этих же автомобилей. Во-вторых, сложная логистика, которая также скажется на конечной стоимости автомобиля.

Это же касается и казахстанских автопроизводителей. Раньше они закупали часть комплектующих и машинокомплектов с российских заводов. Теперь у них другие поставщики, что тоже сказывается на стоимости автомобилей отечественного производства.

Другое дело, что казахстанские заводы могут локализовать производство тех или иных комплектующих, что, скажем так, «отвяжет» стоимость производства от валютного фактора.

— Как изменились цены на казахстанском автомобильном рынке?

— В последние годы мы наблюдали рост цен на уровне 15-20%. Но нужно отметить, что примерно с конца 2019 года сложности наблюдаются во всем мире. Во-первых, это пандемия коронавируса. Тогда останавливались заводы по всему миру. К тому же был дефицит полупроводников. Также были проблемы с логистикой. Во-вторых, это геополитическая ситуация в мире, которая также вынудила ряд компаний переформатировать свою работу на тех или иных рынках.

И даже сейчас мировой авторынок не вышел на допандемийные уровни.

Весь этот дефицит Казахстан восполнил наращиванием производства на внутреннем рынке и поставками автомобилей из Китая. Сейчас импорт машин из Поднебесной уже налажен, плюс казахстанские автопроизводители наращивают свои мощности. Поэтому я думаю, что кардинального роста цен в Казахстане ждать не стоит.

Другое дело, что модели автомобилей обновляются, появляются новые комплектации. Если не каждый год, то примерно раз в три года. Это может сказаться на росте ценника на тот или иной автомобиль.

— В Казахстане в последние годы наблюдается рост объемов производства транспортных средств. Причем уровень локализации и местного содержания растет, как заявляют сами производители. Может ли это стать толчком для снижения цен на автомобили, выпущенных на отечественных заводах?

— Безусловно, локализация позволяет сделать цену, как минимум, более стабильной и предсказуемой. В идеальных условиях, полностью локализованный автомобиль будет заметно более привлекателен по цене в сравнении с импортным. Как мы уже говорили, есть такая составляющая, как валютный фактор. Одно дело, когда 100% автомобиля привязаны к дистрибьюторским контрактам в долларах или евро. Другое дело, когда часть стоимости зависит от локальных местных составляющих. Как например, местные склады, производство, логистика, зарплаты местных работников заводов и так далее.