Падение Ми-8 в ЗКО: почему надежный вертолет падает все чаще

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вертолет Ми-8 «Казавиаспаса» 23 февраля совершил жесткую посадку в ЗКО, в результате которой погибли четыре человека. Причины ЧП пока выясняются, ведется расследование. Что известно к настоящему моменту о катастрофе и непосредственно о вертолетах марки Ми-8, разбирался корреспондент МИА «Казинформ».

Детали трагического инцидента

Как сообщили в Министерстве по ЧС, вертолет совершал перелет по маршруту «Атырау-Уральск-Атырау». Борт вылетел из Атырау по заявке АО «КазТрансОйл», на борту находилось 6 человек - 5 членов экипажа и 1 представитель АО «КазТрансОйл».

Целью вылета был облет магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара». Маршрут был следующий: Атырау – вертолётная площадка НПС (нефтеперекачивающая станция) Касымова – НПС Индер – СПН Сахарный – НПС Большой Чаган-ПСП 1235 км (граница РК и РФ) – аэропорт Уральск-вертолётная площадка НПС Касымова - аэропорт Атырау.

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Примечателен тот факт, что упавший в ЗКО вертолет Ми-8 – 2021 года выпуска, то есть, можно сказать, фактически это было новое воздушное судно. Периодическое техническое обслуживание при налете 250 часов было проведено 17 января 2023 года в городе Атырау. Дата первого капитального ремонта воздушного судна выпадала на 2030 год. Как заверил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Руслан Иманкулов, с момента эксплуатации вертолета дефектов, неисправностей и замечаний, влияющих на летную годность, не поступало. Между тем, ЧП, повлекшее за собой гибель людей, произошло, а причины пока не названы.

Ми-8: хроника взлётов и падений

Стоит отметить, что это далеко не первое ЧП с участием вертолета данной модели в Казахстане.

28 февраля 2008 года в поселке Жалагаш Кызылординской области разбился вертолет Ми-8. На борту воздушного судна находились 3 члена экипажа и 15 пассажиров. В результате аварии погибли 2 члена экипажа и 3 пассажира.

8 сентября 2009 года самолет Ми-8 разведывательно-поисковой группы «Арлан» регионального управления «Оңтүстік» пограничной службы КНБ Казахстана потерпел крушение в районе Угамского ущелья, неподалеку от казахско-узбекской границы. В вертолете находилось 13 человек, включая состав экипажа. В результате крушения вертолета Ми-8 погибли 10 человек, остальные трое были тяжело ранены.

12 марта 2010 года в Восточно-Казахстанской области разбился санитарный вертолет Ми-8Т Министерства по чрезвычайным ситуациям. Спасатели направились в село Маканчи, чтобы доставить 1 пациента и нескольких рожениц, находящихся в Урджарской больнице. На борту находилось 8 человек. Погибли все члены экипажа и пассажиры.

В 2012 году еще один вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Атырау. Все 6 человек на его борту выжили. Но причина аварии не установлена.

29 ноября 2012 года на территории Алматинской области были обнаружены останки вертолета Ми-8, принадлежащего компании «Евро-Азия Эйр». Вертолет вылетел в направлении нефтепровода Атасу-Алашанькоу и 24 ноября пропал с радаров на территории Коктум-Достыкского района. Все 8 человек на борту погибли. На выяснение причины трагедии ушло 2 года. Согласно решению комиссии, которая расследовала аварию, инцидент произошел из-за ошибки командира вертолета.

Фото: zakon.kz

В 2017 году вертолет Ми-8 также потерпел крушение в Актюбинской области. На борту находилось 4 человека, к счастью, все выжили.

27 марта 2019 года в районе Жалагашского района Кызылординской области упал вертолет Ми-8 ВВС Казахстана. В результате аварии погибли 13 военнослужащих. Согласно результатам проверки, воздушное судно разбилось из-за технической неисправности. По данным специалистов, метеоусловия в зоне полета были стабильными. А пилот - профессионал, выполняющий опасные и сложные задачи.

Хотя Ми-8 известен во всем мире как надежный вертолет, в последние несколько лет участились аварии с этой техникой. Конечно, большая часть из них была в соседней России, которая и производит вертолет. В Российской Федерации, по официальным данным, в период с 2018 по 2021 годы на территории страны разбилось 34 вертолета Ми-8. В результате погибли более 45 граждан и около 60 получили различные травмы.

Стоит отметить, что данные воздушные суда, использовались в гражданских целях. Анализ показал, что большинство вертолетов терпели крушение и совершали жесткие посадки во время учений и при транспортировке персонала к местам бурения нефтяных скважин, некоторые из них совершили аварийную посадку. В качестве основных причин назывались технические сбои, плохие погодные условия и ошибки пилотов.

Один из лучших вертолётов своего поколения

Согласно характеристикам, вертолет Ми-8 является многоцелевым вертолетом и выпускается в пассажирском, транспортном и деловом вариантах. Транспортный вариант вертолета имеет грузовую кабину объемом около 23 кубических метров с большим грузовым люком, усиленным полом, узлами швартовки грузов и т.п. Кабина оборудована грузовыми створками и трапами и, кроме того, имеет сдвижную дверь по левому борту, а вдоль бортов установлены 24 откидных сиденья.

В транспортном варианте кабина имеет сдвижную дверь по левому борту и грузовой люк с открывающимися створками в задней части фюзеляжа. Для загрузки колесной техники имеются трапы с регулируемой колеей.

Вертолеты семейства Ми производятся на Улан-Удэнском авиационном заводе. Ми-8 многоцелевой вертолёт, разработанный Опытным конструкторским бюро (ОКБ) М. Л. Миля, в начале 1960-х годов. Опытный прототип вертолета Ми-8 был впервые поднят в воздух в 1962 году. А в 1965 году вертолет был принят в серийное производство.

Изначально вертолет производился в военных целях, но в 1991 году начато производство новой гражданской транспортной модификации Ми-8АМТ (экспортный вариант называется Ми-171Е), а в конце 1990-х — военной транспортно-штурмовой модификации Ми-8АМТШ (Ми-171Ш). В общей сложности построено более 17 тысяч винтокрылых машин всех модификаций.

Авиапарк «Казавиаспаса»

Сегодня «Казавиаспас» эксплуатирует 31 вертолёт, из которых по одной машине модификации Ми-8Т и Ми-8МТВ, два вертолета – Ми-171, 7 судов – Ми-8АМТ, 16 единиц ЕС-145, две единицы - Н145, и еще две – Н-130.

Как сообщалось ранее, только в течение 2020-2022 годов приобретено 10 вертолетов (Н-130 - 2ед., Н-145 – 2ед., Ми-8 – 6ед.). В текущем году планируется поставка новых 4-х вертолетов (1 единица Н145, 3 единицы Ми-8), в 2024 году – ещё 4-х единиц воздушных судов (1 единица Н145, 2 единицы Ми-8, 1 реактивный самолет).

Фото: kazaviaspas.kz

Вертолетный парк «Казавиаспаса» является на сегодняшний день самым крупным в Центральной Азии, вертолеты этого подразделения МЧС РК дислоцированы в 15 регионах Республики (Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Актобе, Атырау, Жезказган, Караганда, Кокшетау, Кызылорда, Павлодар, Тараз, Талдыкорган, Уральск, Усть-Каменогорск) и состоят на ежедневном дежурстве для обеспечения безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья граждан.

Воздушные суда МЧС выполняют полеты по доставке гуманитарных грузов, спасательных отрядов и спецтехники в зоны ЧС. Кроме того, авиация МЧС привлекается для осуществления облета паводковых зон и горных склонов с целью проведения авиационной разведки и оценки паводковой и ледовой обстановки, обеспечивает восстановительные работы после ЧС, участвует в работах по спасению терпящих бедствие рыбаков, по тушению степных и лесных пожаров.

«Казавиаспас» занимает особое место в деятельности МЧС РК по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. К примеру, во время крупных наводнений в Алматинской, Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях лётчики-спасатели спасли в общей сложности жизни нескольких тысяч людей, эвакуировав их из зон подтоплений.

Вертолеты были задействованы для тушения крупных природных пожаров на территории Костанайской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей.

Фото: kazaviaspas.kz

Кроме того, воздушные суда МЧС выполняют полеты по доставке квалифицированных медицинских специалистов, транспортировке больных из удаленных населенных пунктов в районные, областные, республиканские медицинские учреждения для оказания им специализированной медицинской помощи.

Как сообщалось ранее, в Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет «Казавиаспаса», в результате которой погибли 4 человека, 2 пострадали.

По данному факту заведено уголовное дело.

Фото: t.me/qr_tjm