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    01:12, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Падающие минареты и затопленное метро: шторм обрушился на Турцию

    метро Стамбула
    Фото: кадр из видео TRT

    Ливни, штормовой ветер и оползни испытывают на прочность в эти выходные ряд регионов Турции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал TRT Haber.

    Непогода бушует в Стамбуле. Так, станция метро в районе Бахчелиэвлер в Стамбуле была затоплена из-за сильного дождя.

    Шторм вызвал панику на автомобильном пароме, следовавшем из Стамбула в Ялову. Волны разбили стекла машин.

    А в районе Газиосманпаша в Стамбуле произошел крупный оползень.

    Недалеко от Анкары поднялся ураган. Один из двух минаретов мечети Бадемлик обрушился из-за штормового ветра в городе Чанкыры, расположенном в 140 километрах к северо-востоку от столицы Турции. 

    Ураган снес крыши в районе Везиркопрю в городе Самсуне, расположенном на севере Турции, у побережья Чёрного моря. Несколько дней назад жители Самсуна, а также Чанкыры, Йозгата и Чорума ощутили сильные подземные толчки.

     

    Теги:
    Турция Видео Происшествия Мировые новости Непогода
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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