Падающие минареты и затопленное метро: шторм обрушился на Турцию

Ливни, штормовой ветер и оползни испытывают на прочность в эти выходные ряд регионов Турции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал TRT Haber.

Непогода бушует в Стамбуле. Так, станция метро в районе Бахчелиэвлер в Стамбуле была затоплена из-за сильного дождя.

Шторм вызвал панику на автомобильном пароме, следовавшем из Стамбула в Ялову. Волны разбили стекла машин.

А в районе Газиосманпаша в Стамбуле произошел крупный оползень.

Недалеко от Анкары поднялся ураган. Один из двух минаретов мечети Бадемлик обрушился из-за штормового ветра в городе Чанкыры, расположенном в 140 километрах к северо-востоку от столицы Турции.

Ураган снес крыши в районе Везиркопрю в городе Самсуне, расположенном на севере Турции, у побережья Чёрного моря. Несколько дней назад жители Самсуна, а также Чанкыры, Йозгата и Чорума ощутили сильные подземные толчки.