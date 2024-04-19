РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:48, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Турции

    землетрясение
    Фото: Анадолу

    В Сулусарайском районе Токата, в 368 километрах к северо-востоку от столицы Турции, Анкары, произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Согласно информации  управления по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), толчок магнитудой 5,6 был зарегистрирован в 18:11, эпицентр находился в Сулусарайском районе.

    Землетрясение произошло на глубине 5,99 километра. Оно ощущалось и в соседних провинциях.

    В AFAD заявили, что следят за развитием событий вокруг землетрясения.

     

     

    Теги:
    Турция Землетрясение Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!