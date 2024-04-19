Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Турции

В Сулусарайском районе Токата, в 368 километрах к северо-востоку от столицы Турции, Анкары, произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu.

Согласно информации управления по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), толчок магнитудой 5,6 был зарегистрирован в 18:11, эпицентр находился в Сулусарайском районе.

Землетрясение произошло на глубине 5,99 километра. Оно ощущалось и в соседних провинциях.

В AFAD заявили, что следят за развитием событий вокруг землетрясения.