Пациенты с неврологической патологией могут пройти реабилитацию в рамках ОСМС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - У алматинцев, перенесших инсульт есть возможность проходить реабилитацию в рамках пакета обязательного социального медицинского страхования. Одним из первых, занимающихся этим профилем реабилитации в городе является отделение нейрореабилитации Городской клинической больницы №1 Алматы. Насколько это эффективно и что входит в план лечения, рассказали в пресс-службе больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам одного из пациентов, ранее перенесшего инсульт, он смог пройти восстановительное лечение в больнице в рамках ОСМС.

«Я поступил в отделение нейрореабилитации на 20 день заболевания. При этом я не мог самостоятельно передвигаться, вставать с постели и была заторможена речь», - рассказывает пациент.

Опытными врачами отделения была составлена индивидуальная программа реабилитации. Основным методом лечения пациентов в отделении реабилитации является физический метод реабилитации, такой как кинезиотерапия. Данный метод позволяет улучшать двигательные функции паретичных и парализованных конечностей, восстанавливать утраченную способность самостоятельно передвигаться, обслуживать себя, тем самым обретать вновь смысл жизни.

В результате восстановительного лечения у алматинца можно заметить улучшение показателей памяти, речи, силы. Может самостоятельно вставать и передвигаться с поддержкой.

Как отмечает заведующая отделением нейрореабилитации Амина Сейданова, отделение оснащено высокотехнологичными аппаратами, такими как роботизированная механотерапия и компьютеризированная аппаратура с биологически обратной связью. Но самая главная особенность - это наличие специалистов, имеющих богатый опыт работы с пациентами данной категории.

«В отделении проводится второй этап реабилитации для пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения и оперативное вмешательство на головной и спинной мозг. Данная категория пациентов требует комплексного реабилитационного лечения с участием многих специалистов. Принимаются пациенты в течение 9 месяцев после перенесенного ОНМК или операции», - отметила врач.

Госпитализация в отделение нейрореабилитации осуществляется по порталу Бюро госпитализации после предварительного осмотра участкового врача или врача-реабилитолога по месту жительства. Восстановительное лечение и медицинская реабилитация оказываются в рамках системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) на бесплатной основе.

Напомним, филиал Фонда социального медицинского страхования по Нур-Султану заключил договоры с 45 медицинскими организациями, оказывающими реабилитационные услуги. Среди них 20 частных, 22 государственные, три республиканские медицинские организации.