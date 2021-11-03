Пациентов с КВИ в инфекционных стационарах Алматы становится меньше

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в инфекционных стационарах находится 888 пациентов с коронавирусом, из них 27 - дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления общественного здоровья, за 2 ноября зарегистрировано 166 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 157 случаев с симптомами и 9 без симптомов. Выписано всего – 129, поступило – 104 пациента.

«Итого в инфекционных стационарах (2334 коек) физически находится 888 человек (27 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 99. На ИВЛ – 22, на неинвазивной ИВЛ – 42, High flow занято – 25 аппаратов», - отметили в УОЗ.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 1874 пациента, с симптомами – 1792, с легкой и средней степенью, без симптомов – 82.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 1386 человек, вторым компонентом – 2254 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 2 ноября 2021 года вакцинировано первым компонентом 997 872 человека, вторым компонентом - 932 720 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 120 644 человек.

В городе функционирует 137 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 205 прививочных бригад из 733 человек.

Напомним, в Алматы за сутки зарегистрировано 145 случаев коронавирусной инфекции.