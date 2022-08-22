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Пациентов и сотрудников двух медучреждений эвакуировали в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
22 Августа 2022, 10:56
Пациентов и сотрудников двух медучреждений эвакуировали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экстренные оперативные службы Алматы проверили информацию о минировании двух медицинских учреждений - больницы скорой неотложной помощи и городской клинической больницы №4, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В департамент полиции Алматы сообщили, что в рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения проводится комплекс мероприятий.

«Проводится эвакуация персонала и пациентов, отвод транспортных средств на безопасное расстояние. Подключены саперные подразделения», - отметили в пресс-службе ДП.

Позже в центре оперативного управления департамента полиции сообщили, что информация оказалась ложной. Взрывные устройства не обнаружены. Медучреждения переходят в штатный режим.

Оперативные подразделения полиции города ищут анонима, который будет привлечен к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось о минировании Центральной городской клинической больницы. Но по итогам проверки, взрывное устройство не было обнаружено.


Алматы   Происшествия   Здравоохранение   Безопасность   МВД РК  
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