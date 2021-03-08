Пациенток перинатального центра поздравили с 8 Марта в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению акима Туркестанской области Умирзака Шукеева областной перинатальный центр №1 посетили заместитель акима области Арман Сабитов и руководитель управления общественного здравоохранения Марат Пашимов. В ходе визита они ознакомились с деятельностью лечебного учреждения, а также поздравили пациенток перинатального центра с Международным женским днем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

«Дорогие женщины! Поздравляю вас с первым праздником весны! День 8 Марта символизирует все самое лучшее в жизни – ведь именно женщины несут миру добро, гармонию, красоту. Вас ценят за мудрость, трудолюбие, заботу, способность вселить уверенность в тех, кто рядом», – произнес слова поздравления заместитель акима области Арман Сабитов.

В перинатальном центре трудятся 656 специалистов, в том числе 609 женщин, среди которых есть доктора и кандидаты медицинских наук, а также заслуженные врачи и отличники здравоохранения.

«В свой праздник вы находитесь на работе, помогаете появиться на свет новым жителям Туркестанской области. Спасибо за вашу душевную поддержку и тепло, которое вы дарите каждый день пациентам!» – добавил руководитель управления здравоохранения Туркестанской области Марат Пашимов.

Туркестанская область лидирует по рождаемости. С начала года в регионе на свет появились более 10 тысяч детей. Отметим, что в областном перинатальном центре родился 1 571 ребенок, из них 38 двоен, а также 1 тройня.

На сегодняшний день центр оснащен самым современным оборудованием. Все это позволяет спасать сотни жизней и дарить радость материнства тысячам жительниц области.