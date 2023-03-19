Пациентку с врожденной деформацией ног успешно прооперировали в Астане
«Врачи центра решили сделать корригирующую остеотомию правого бедра, синтез блокируемой пластиной, корригирующую остеотомию костей обеих голеней, остеосинтез блокирующим стержнем. После долгой реабилитации она встала на ноги. Лечение проводили в рамках системы ОСМС» - сообщает пресс-служба филиала по г.Астана НАО «Фонд социального медицинского страхования».
История болезни пациентки из Кызылорды началась еще с детства. «Хочу ходить своими ногами, помогите», - с такой просьбой обратилась она первый раз в 2014 году в столичный центр травматологии и ортопедии. Неоднократно переносила патологический перелом нижних конечностей. Лечилась консервативно.
По словам лечащего врача отделения ортопедии №2 Нурахметова Асета Аскаровича, при осмотре пациентка передвигалась при помощи инвалидной коляски. На фотографии видны грубые – многоплоскостные деформации обеих голеней и правого бедра, гипотрофия мышц обеих конечностей.
Врачи центра решили сделать операцию, лечение проводили в рамках системы ОСМС.
Ежегодно за счет средств Фонда социального медицинского страхования населению проводятся сотни дорогостоящих операций в сфере травматологии, нейрохирургии, кардиохирургии, урологии, онкологии и т.д. Например, в 2022 году в столице по ВТМУ проведено 7 885 операций. Только проведение одной такой операции в среднем может обойтись в несколько миллионов тенге.
«Благодаря врачам ННЦТО, благодаря ОСМС, после долгих лет реабилитации, я передвигаюсь своими ногами. Спасибо что поставили меня на ноги, всю жизнь буду благодарить. Сейчас у меня активный образ жизни, занимаюсь танцами и даже пою на сцене», - поделилась радостью 25-летняя пациентка А.
В последующем она наблюдалась в поликлинике по месту жительства у травматолога.
Среди оказанных услуг в системе ОСМС одно из приоритетных направлений занимает реабилитация. С каждым годом растет возможность получения медицинских реабилитационных услуг. Растет количество как медицинских аппаратов, так и способов лечения. По Астане в 2022 году на реабилитационную помощь направлено 7,7 млрд тенге (в 2023 году бюджет услуг по реабилитации составит 9,2 млрд тенге).
Эксперты Фонда проконсультируют по получению медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, при необходимости привлекут экспертов медицинской организации к разрешению вопроса.
Если возникают вопросы у пациентов, есть возможность обратиться в Фонд через официальные каналы обратной связи: мобильное приложение Qoldau 24/7, телеграмбот @saqtandyrybot, контакт-центр 1406, сайт Фонда fms.kz.