Пациентку с врожденной деформацией ног успешно прооперировали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице врачи ННЦТО имени академика Батпенова Н.Д. поставили на ноги 25-летнюю пациентку с врожденным несовершенным остеогенезем, многоплоскостной деформацией обеих нижних конечностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования».

«Врачи центра решили сделать корригирующую остеотомию правого бедра, синтез блокируемой пластиной, корригирующую остеотомию костей обеих голеней, остеосинтез блокирующим стержнем. После долгой реабилитации она встала на ноги. Лечение проводили в рамках системы ОСМС» - сообщает пресс-служба филиала по г.Астана НАО «Фонд социального медицинского страхования».

История болезни пациентки из Кызылорды началась еще с детства. «Хочу ходить своими ногами, помогите», - с такой просьбой обратилась она первый раз в 2014 году в столичный центр травматологии и ортопедии. Неоднократно переносила патологический перелом нижних конечностей. Лечилась консервативно.

По словам лечащего врача отделения ортопедии №2 Нурахметова Асета Аскаровича, при осмотре пациентка передвигалась при помощи инвалидной коляски. На фотографии видны грубые – многоплоскостные деформации обеих голеней и правого бедра, гипотрофия мышц обеих конечностей.

Врачи центра решили сделать операцию, лечение проводили в рамках системы ОСМС.

Ежегодно за счет средств Фонда социального медицинского страхования населению проводятся сотни дорогостоящих операций в сфере травматологии, нейрохирургии, кардиохирургии, урологии, онкологии и т.д. Например, в 2022 году в столице по ВТМУ проведено 7 885 операций. Только проведение одной такой операции в среднем может обойтись в несколько миллионов тенге.

«Благодаря врачам ННЦТО, благодаря ОСМС, после долгих лет реабилитации, я передвигаюсь своими ногами. Спасибо что поставили меня на ноги, всю жизнь буду благодарить. Сейчас у меня активный образ жизни, занимаюсь танцами и даже пою на сцене», - поделилась радостью 25-летняя пациентка А.

В последующем она наблюдалась в поликлинике по месту жительства у травматолога.

Среди оказанных услуг в системе ОСМС одно из приоритетных направлений занимает реабилитация. С каждым годом растет возможность получения медицинских реабилитационных услуг. Растет количество как медицинских аппаратов, так и способов лечения. По Астане в 2022 году на реабилитационную помощь направлено 7,7 млрд тенге (в 2023 году бюджет услуг по реабилитации составит 9,2 млрд тенге).

Эксперты Фонда проконсультируют по получению медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, при необходимости привлекут экспертов медицинской организации к разрешению вопроса.

Если возникают вопросы у пациентов, есть возможность обратиться в Фонд через официальные каналы обратной связи: мобильное приложение Qoldau 24/7, телеграмбот @saqtandyrybot, контакт-центр 1406, сайт Фонда fms.kz.