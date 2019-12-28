Пациентке из Туркестанской области провели сложную операцию в Корее

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Жительнице города Туркестана Акнур Сапарбай в одной из известных клиник Кореи была бесплатно проведена сложнейшая операция. Благотворительная операция состоялась в рамках подписанного меморандума между руководством клиники Сунчонхян (SCH Soon Chun Hyang University Bucheon Hospital) и руководителем областного управления охраны общественного здоровья Туркестанской области Муканом Егизбаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления.

Акнур Сапарбай родилась с тяжелым диагнозом «заячья губа и волчья пасть». В раннем детстве ее несколько раз прооперировали в Казахстане.

24-летнюю Акнур Сапарбай прооперировал профессор Нам Сынг Мин - один из лучших пластических хирургов клиники Сунчонхян. Все расходы, связанные с прохождением медосмотра пациента и проведением операции, взяла на себя корейская сторона.





Отметим, на жительницу Туркестанской области выбор врачей пал не случайно. Она первый ребенок в многодетной семье и инвалид третьей группы. Месяц назад у нее умерла мама. По ее словам, данная операция для нее - это спасение и огромное подспорье.





«Главная мечта – свободно говорить и дышать, как все мои сверстники. Мне трудно принимать пищу. Я рада, что я прибыла в Корею. Большое спасибо местным врачам и профессору, которые меня поддержали. Мне грустно, что моя мама, которая умерла месяц назад, не смогла дожить до этих дней», - говорит Акнур Сапарбай.

Сложнейшая операция длилась 4 часа. Профессор Нам Сынг Мин сообщил, что операция прошла успешно, однако впереди еще многое предстоит сделать. Главное обеспечить уход и заботу.





«В условиях постоянного развития сферы медицины мы хотим, чтобы человек, оказавшийся в такой ситуации, не переживал, и готовы ему помочь максимально», - сказал южнокорейский врач.





«Заячья губа – волчья пасть» - это врождённая или приобретённая деформация, представляющая собой расщепление верхней губы и расщелину нёба. Сегодня эту патологию устраняют сразу после рождения. В 90% случаев посредством методов пластической хирургии удается полностью устранить дефект и адаптировать ребенка к нормальной жизни в социальной среде. Большинство случаев расщепленной губы и верхнего нёба выявляются при рождении и не требуют специальных диагностических мер. Часто данные нарушения можно обнаружить при проведении УЗИ ещё до рождения.





Согласно последним данным, в Туркестанской областной детской больнице с начала года с такими же дефектами прооперированы 143 ребенка. Клиника «Сунчонхян», оказавшая благотворительную помощь Айнур и заключившая сотрудничество с областным управлением общественного здоровья, является одним из крупнейших медицинских учреждений в Стране утренней свежести.





Медицинский центр был открыт в 1978 году и представлен в 4 крупных городах Южной Кореи. Данная многопрофильная клиника в городе Пучон рассчитана на 3 тыс. мест. Предварительно записавшись на прием, пациенты могут получить видеоконсультацию. Коллектив медицинского центра готов обеспечить всю необходимую помощь для получения высококвалифицированной помощи.

Стоит отметить, двустороннее соглашение между областным управлением охраны общественного здоровья Туркестанской области и данной клиникой не ограничивается этим. В ближайшее время врачи области повысят квалификацию и обменяются опытом в медицинском центре Сунчонхян. Вместе с тем зарубежные врачи недавно провели прием и консультацию пациентов в Туркестанской городской больнице.