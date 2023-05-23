Пациента с 94% ожогом тела спасли врачи в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пациент получил ожог 30 марта и был доставлен в Городскую клиническую больницу №4 Алматы. Его экстренно госпитализировали в отделение интенсивной терапии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ЧП произошло 30 марта. В моем автомобиле сел аккумулятор и в тот момент, когда я прикуривал аккумулятор, произошла вспышка, практически вся одежда на мне загорелась. Это были ужасные ожоги, приходилось терпеть сильную боль, операции. Почти два месяца врачи боролись за меня, а сегодня я могу вернуться к нормальной жизни: могу ходить, самостоятельно себя обслуживать», - говорит пациент.

Более месяца он провел в профильном ожоговом отделении. Хирурги провели операцию - некрэктомию с одномоментной аутодермопластикой, удалили ожоговый струп и пересадили неповрежденную кожу.

«Я бы назвал это уникальным случаем - он получил термический ожог площадью 94% первой, второй, третьей А и третьей Б степени головы, лица, шеи, туловища, обеих верхних и нижних конечностей. В данный момент ожоговая болезнь у пациента на стадии выздоровления», - уточнил врач комбустиолог ГКБ №4 Алматы Диас Даулетбеков.