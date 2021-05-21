Пациент напал на врача в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области пациент напал на врача, который вел прием в поликлинике. Он ударил по голове врача и начал душить, нанес несколько ударов в область лица и шеи. Мужчину задержали, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе управления здравоохранения области сообщили, что инцидент произошел 21 мая в ГКП на ПХВ «Ескельдинская ЦРБ». Пациент пришел получать вакцину, врачом перед проведением вакцинации начата разъяснительная работа. С самого начала пациент был настроен агрессивно, вел себя неадекватно и очень грубо начал разговаривать с врачом.
«На несколько слов врача о том, что здесь медицинская организация, вести себя не надлежащим образом в общественных местах неуместно, пациент начал высказываться нецензурными словами и набросился на врача, ударил по голове и начал душить, нанес несколько ударов в область лица и шеи. Был вызван наряд милиции. Сейчас врач находится на амбулаторном лечении с диагнозом: сотрясение головного мозга. Многочисленные кровоподтеки и ушибы лица и мягких тканей», - отметили в управлении.
Сейчас на пациента в связи с нападением на врача и нанесением телесных повреждений подано заявление в РОВД Ескельдинского района.
- Семь человек погибли после отравления на очистных сооружениях под Таганрогом
- Жительница Костанайской области погибла при падении из окна 9 этажа
- Порядка четырех тысяч природных пожаров регистрируют ежегодно в Казахстане
- Ребенок выпал из окна в Карагандинской области
- Трое братьев совершали кражи на стройобъектах в столице
- Полицейские склоняли к распространению наркотиков в Костанайской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана