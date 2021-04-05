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    13:09, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Пьяный водитель сбил школьниц в Алматинской области: какой срок ему грозит

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дело пьяного водителя, совершившего наезд на четырех школьниц в Алматинской области, переквалифицировано на более тяжкую статью. Об этом сообщили в департаменте полиции области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По факту ДТП было начато досудебное расследование по ст. 345-1 ч. 2 УК РК. В ходе следствия, в связи со смертью одной из девочек, произведена переквалификация на ст. 345-1 ч. 3 УК РК. Теперь, после смерти второй пострадавшей, действия подозреваемого переквалифицированы на более тяжкую статью 345-1 ч. 4 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Водитель находится под стражей в СИЗО», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

    Напомним, 2 марта, водитель автомашины «Уаз» 54-летний житель села Корам Енбекшиказахского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на двух 8-летних и двух 9-летних девочек, стоявших на обочине.

    В результате наезда пострадавшие трое детей с различными травмами были госпитализированы в Шелекскую районную больницу. Четвертая девочка после осмотра врачей была отпущена домой. Состояние двух девочек врачи оценили, как крайне тяжелое.

    Позже одна из пострадавших скончалась в больнице, вторая девочка умерла сегодня.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Алматинская область Происшествия Правоохранительные органы
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