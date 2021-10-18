Пьяный водитель сбил полицейского в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пьяный водитель накануне, ближе к полуночи, сбил полицейского в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Патрульный экипаж «Буран-227» при несении службы по обеспечению правопорядка на улице Кабанбай батыра заметил автомашину Hyundai, следовавшую по полосе встречного движения. На требование полицейских водитель иномарки не отреагировал, не подчинился. Напротив стал скрываться от них.

«По радиостанции патрульным нарядом была незамедлительно передана ориентировка на указанное авто и координаты ее передвижения. Полицейский Мейржан Бисембаев, несший службу на экологическом посту, в направлении города Талгара попытался остановить правонарушителя, который, не останавливаясь, на полном ходу сбил инспектора. С переломами обеих ног, разрывом внутренних органов, закрытой черепно-мозговой травмой сотрудник полиции был госпитализирован. Водитель задержан», – сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.

Правонарушитель – 59-летний гражданин У.. Установлено, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.346 УК РК.