АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пьяный водитель сбил четырех школьниц в Алматинской области. Трое детей с различными травмами госпитализированы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент полиции Алматинской области по факту наезда на детей сообщает, что 2 марта в 18:40 водитель автомашины «Уаз» 54-летний житель села Корам, Енбекшиказахского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения (средняя степень), в селе Корам, следуя по улице Арзиева в северном направлении, на пересечении с ул. Абая, допустил наезд на малолетних пешеходов: двух 8-летних и двух 9-летних девочек, стоящих на обочине», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции.

В результате наезда пострадавшие трое детей с различными травмами госпитализированы в Шелекскую районную больницу. Водитель помещен в медицинский вытрезвитель.

В настоящее время по факту ДТП начато досудебное расследование по ст. 345-1 ч. 2 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Назначены необходимые экспертизы.