Пьяный водитель опрокинул машину в озеро в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области наказали водителя, который сел за руль в нетрезвом виде и перевернул свою машину в озеро, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фотографии автомобиля, лежащего в водоеме вверх колесами, появились в социальных сетях. Пользователи указали, что инцидент произошел в городе Мамлютке.

«Помощник дежурного отдела полиции Мамлютского района Азамат Даутов по видеокамере в дежурной части, выведенной на въезд из населенного пункта, заметил автомашину «Nissan Almera Classic», которая заехала на бровку. Водитель, не справившись с управлением, совершил опрокидывание. Старшина полиции о случившемся факте сообщил коллегам, которые сразу выехали к озеру на окраине райцентра», - рассказали в пресс-службе.

Водитель, несмотря на нетрезвое состояние, из машины выбрался самостоятельно.

«Согласно заключению медицинского освидетельствования, 44-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Решением суда водитель иномарки получил наказание в виде административного ареста на 15 суток и лишения водительского удостоверения сроком на 7 лет», - рассказал начальник отдела полиции Мамлютского района Серик Альжанов.

Буквально недавно назад такое же наказание получил житель Петропавловска, который праздновал покупку новой машины и поехал нетрезвым в магазин за очередной партией спиртного.