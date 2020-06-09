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вчера 21:57
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Пьяный водитель опрокинул машину в озеро в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области наказали водителя, который сел за руль в нетрезвом виде и перевернул свою машину в озеро, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Фотографии автомобиля, лежащего в водоеме вверх колесами, появились в социальных сетях. Пользователи указали, что инцидент произошел в городе Мамлютке.
«Помощник дежурного отдела полиции Мамлютского района Азамат Даутов по видеокамере в дежурной части, выведенной на въезд из населенного пункта, заметил автомашину «Nissan Almera Classic», которая заехала на бровку. Водитель, не справившись с управлением, совершил опрокидывание. Старшина полиции о случившемся факте сообщил коллегам, которые сразу выехали к озеру на окраине райцентра», - рассказали в пресс-службе.
Водитель, несмотря на нетрезвое состояние, из машины выбрался самостоятельно.
«Согласно заключению медицинского освидетельствования, 44-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Решением суда водитель иномарки получил наказание в виде административного ареста на 15 суток и лишения водительского удостоверения сроком на 7 лет», - рассказал начальник отдела полиции Мамлютского района Серик Альжанов.
Буквально недавно назад такое же наказание получил житель Петропавловска, который праздновал покупку новой машины и поехал нетрезвым в магазин за очередной партией спиртного.
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