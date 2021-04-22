ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Пьяный водитель Audi протаранил три авто в Жетысае. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Во время патрулирования улиц по обеспечению дорожной безопасности сотрудники полиции Жетысайского РОП задержали водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения. Ранее в отдел полиции с заявлением обратились трое водителей о том, что неизвестная Audi протаранила их автомашины и скрылся.

Ориентировку на скрывшийся автомобиль передали ближайшему наряду полиции. По прибытию на место ДТП стражи порядка установили, что около 18:00 часов вечера водитель Audi подрезал на дороге первую машину, затем ударил сзади вторую и врезался в третью при обгоне, тем самым нанес материальный ущерб всем трем авто.

Полицейские сразу же приступили к оперативным действиям и стали преследовать скрывшийся транспорт. Им удалось остановить машину и задержать водителя. Им оказался житель Мактааральского района.

При проверке документов нарушитель был направлен на медицинское освидетельствование, которое показало, что водитель находился в состоянии средней степени алкогольного опьянения.

Выяснилось, что в 2018 году постановлением Жетысайского районного суда злоумышленника признали виновным по статье 608 КоАП РК и лишили права управления транспортным средством сроком на 5 лет.

Подозреваемый арестован. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения» и составлен административный протокол по ст. 612 КоАП РК за управление без документов. Ведется расследование.

