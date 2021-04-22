РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:51, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Пьяный водитель Audi протаранил три авто в Жетысае

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Пьяный водитель Audi протаранил три авто в Жетысае. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Во время патрулирования улиц по обеспечению дорожной безопасности сотрудники полиции Жетысайского РОП задержали водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения. Ранее в отдел полиции с заявлением обратились трое водителей о том, что неизвестная Audi протаранила их автомашины и скрылся.

    Ориентировку на скрывшийся автомобиль передали ближайшему наряду полиции. По прибытию на место ДТП стражи порядка установили, что около 18:00 часов вечера водитель Audi подрезал на дороге первую машину, затем ударил сзади вторую и врезался в третью при обгоне, тем самым нанес материальный ущерб всем трем авто.

    Полицейские сразу же приступили к оперативным действиям и стали преследовать скрывшийся транспорт. Им удалось остановить машину и задержать водителя. Им оказался житель Мактааральского района.

    При проверке документов нарушитель был направлен на медицинское освидетельствование, которое показало, что водитель находился в состоянии средней степени алкогольного опьянения.

    Выяснилось, что в 2018 году постановлением Жетысайского районного суда злоумышленника признали виновным по статье 608 КоАП РК и лишили права управления транспортным средством сроком на 5 лет.

    Подозреваемый арестован. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения» и составлен административный протокол по ст. 612 КоАП РК за управление без документов. Ведется расследование.


    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Туркестанская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Сегодня, 22:32
    Цифровая трансформация социальной сферы началась в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!