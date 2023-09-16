РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:37, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Пьяный турист оседлал статую в Брюсселе и поплатился крупным штрафом

    None
    Кадр из видео: nypost.com
    Турист из Ирландии повредил статую перед историческим зданием в Брюсселе через день после того, как оно открылось для публики после трехлетней реставрации стоимостью 150 миллионов долларов, передает МИА «Казинформ» co ссылкой на New York Post.

    На видео, снятом в момент инцидента, видно, как мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, пытается оседлать статую льва у здания Брюссельской фондовой биржи.

    По обе стороны от входа в здание биржи расположены статуи львов и человека с факелом, которые были отреставрированы в рамках многомиллионного проекта.

    Когда турист попытался спуститься, часть статуи, предположительно факела, отломилась.

    По данным местных СМИ, «любитель» исторических памятников был арестован полицией в ближайшем ресторане быстрого питания и заявил, что не осознавал масштаба причиненного им ущерба.

    Реставрация статуи будет стоить примерно 19 000 долларов США. Нел Вандевеннет, руководитель проекта по реставрации, заявил, что здание и статуи внесены в список культурного наследия.

    «Мы хотели бы провести ремонт быстро, но это наверняка займет несколько недель или даже месяцев», — отметил он. - Все здание только что было восстановлено в своем былом великолепии, включая двух львов, которые были в ужасном состоянии».

    Здание открылось для публики в субботу, а видео с туристом-вандалом было снято в воскресенье вечером.


    Теги:
    Туризм Евросоюз Видео Мировые новости Происшествия Происшествия, ЧС Европа
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:15
    Тело мужчины мумифицировалось естественным образом всего за 16 дней
    Сегодня, 19:06
    Казахстанская делегация примет участие в 67-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ
    Сегодня, 19:03
    Холдинг «Байтерек» принимает участие в выставке «ИННОПРОМ. Казахстан»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!