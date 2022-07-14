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Пьяный мужчина закидал камнями машину на побережье Алаколя: пострадал ребенок
14 Июля 2022 12:00

Пьяный мужчина закидал камнями машину на побережье Алаколя: пострадал ребенок

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В селе Акши на побережье Алаколя в Алматинской области пьяный мужчина закидал камнями автомобиль, в котором находилась семья с детьми. В результате нападения пострадала 8-летняя девочка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе областного департамента полиции сообщили, что 10 июля в полицию Алакольского района обратилась супружеская пара из Талдыкоргана. Заявители потребовали принять меры к неизвестному, из-за действий которого пострадал ребенок.

«Как выяснилось, супруги вместе с детьми направлялись на озеро Алаколь и искали пансионат у побережья. В селе Акши их «Mercedes Benz», в котором помимо взрослых находились четверо несовершеннолетних, забросал камнями неизвестный мужчина. В результате, автомашине были причинены технические повреждения, а также серьезные травмы получила 8-летняя девочка», - проинформировали в пресс-службе ДП.

В ходе организованных розыскных мероприятий задержан один из отдыхающих, оказавшийся 28-летним жителем города Жаркента. В своих показаниях мужчина пояснил, что находился в алкогольном опьянении. По факту с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст.293 УК РК (Хулиганство).

В настоящее время девочка госпитализирована в детскую областную больницу. На время расследования в отношении правонарушителя избрана мера процессуального принуждения «обязательство о явке». Все следственные действия по делу взяты на особый контроль областного департамента полиции.

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Автор:
Корреспондент
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