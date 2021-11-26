Пьяный мужчина угнал автомобиль в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали нетрезвого мужчину, подозреваемого в угоне автомашины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Казыгуртского РОП поступило сообщение от участковых инспекторов о том, что при несении службы около 19:00 часов вечера они остановили автомашину Audi 100, двигавшуюся без включенных фар. При проверке стражи порядка установили, что у водителя отсутствовали права на управление транспортным средством. Также от мужчины исходил запах спиртного.

Казыгуртские полицейские доставили нарушителя ПДД на медицинское освидетельствование, которое подтвердило у водителя алкогольное опьянение. Выяснилось, что мужчина угнал вышеуказанную автомашину. На одной из улиц села Казыгурт подозреваемый заметил оставленный без присмотра автомобиль, владелец которого зашел в магазин. Воспользовавшись моментом, пьяный автоугонщик сел за руль чужой автомашины и скрылся с места происшествия.

По факту проводится досудебное расследование по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Также в отношении него составили административный протокол по статье 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения», а собранные материалы направили в Казыгуртский районный суд для принятия законного решения.