Пьяный мужчина ранил ножом таксиста в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пьяный мужчина нанес ножевые ранения таксисту в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел 12 января. Видео с места происшествия ранее появилось в соцсетях.

«Потерпевший гр. Б., 1987 года рождения, подвозил семейную чету с двумя детьми до одного из жилых комплексов микрорайона Шугыла. При высадке пассажиров водитель заметил, что в пути одного ребенка вырвало на сиденье автомобиля, за что он потребовал дополнительную плату на мойку авто. Это требование послужило причиной конфликта между водителем гр. Б. и клиентом гр. С., 1989 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Мужчины сошлись на том, что отец заведет детей и супругу домой и вынесет дополнительную сумму, оставив в залог водителю мобильный телефон.

«Спустя примерно 5-7 минут гр. С. вышел во двор и, подходя к гр. Б., нанес ему два удара ножом. Первый удар был нанесен в область локтя левой руки, второй удар пришелся в область живота. Потерпевший начал убегать от нападавшего», - добавили в полиции.

В этот же день данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования УП Наурызбайского района.

По данному факту подозреваемый гр. С. задержан.