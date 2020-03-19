Пьяный мужчина пытался прорваться через блокпост в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пьяного мужчину, который пытался прорваться через блокпост в Алматы, задержали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео попытки проникновения нарушителя появилось в соцсетях. На нем видно, как несколько полицейских пытаются задержать мужчину.

Как сообщили в департаменте полиции города, инцидент произошел утром 19 марта на блокпосту № 2, который расположен в районе 71-го разъезда в сторону Илийского района (село Покровка).

«Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался пройти через пост, не реагируя на законные требования карантина и полиции. По территориальности был вызван патрульный экипаж управления полиции Илийского района для дальнейшего разбирательства. В отношении него будут приняты меры согласно законодательству. В этой связи мы призываем граждан к самосознательности, ответственности. Лишь общими силами мы сможем противостоять к этому недугу», - сказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Напомним, с 19 марта в Алматы введён режим карантина. Территорию города закрыли для автотранспорта. По периметру были установлены 27 блокпостов, где несут службу сотрудники полиции, военнослужащие Министерства обороны, специалисты департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, фито- и ветеринарного контроля.