РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:50, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Пьяный автоугонщик-иностранец устроил смертельное ДТП в Туркестанской области

    None
    None
    ТУРКЕСТАН.КАЗИНФОРМ - Пьяный автоугонщик-иностранец устроил смертельное ДТП в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть Казыгуртского РОП поступила информация о дорожно-транспортном происшествии. Получив сообщение сотрудники полиции сразу же выехали на место аварии. Выяснилось, что водитель автомашины Lada не справился с рулевым управлением, выехал на обочину дороги и допустил опрокидывание. Водитель оставил пассажиров на месте происшествия, а сам скрылся.

    В результате ДТП один из пассажиров от полученных травм скончался на месте и еще трое пассажиров доставлены в Казыгуртскую районную больницу.

    Стражи порядка сразу же приступили к розыску подозреваемого. Так, полицейские задержали скрывшегося водителя. Нетрезвого мужчину стражи порядка доставили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило – он был пьян. Также установлено, что все находившиеся в автомашине оказались гражданами Узбекистана. Они работали в Толебийском районе и угнали автомобиль местного жителя, желая добраться на нем до границы.

    Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по трем статьям УК РК: 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», 347 «Оставление места дорожно-транспортного происшествия» и 200 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

    Подозреваемый взят под стражу. Проводится досудебное расследование.


    Теги:
    ДТП Туркестанская область Происшествия, ЧС Борьба с преступностью
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:00
    Мини-трактор своими руками собрал сельчанин из ЗКО
    Сегодня, 08:43
    20 многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций могут построить в Казахстане
    Сегодня, 08:24
    Первые комплекты наград разыграют на Азиаде по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!