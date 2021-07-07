ТУРКЕСТАН.КАЗИНФОРМ - Пьяный автоугонщик-иностранец устроил смертельное ДТП в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Казыгуртского РОП поступила информация о дорожно-транспортном происшествии. Получив сообщение сотрудники полиции сразу же выехали на место аварии. Выяснилось, что водитель автомашины Lada не справился с рулевым управлением, выехал на обочину дороги и допустил опрокидывание. Водитель оставил пассажиров на месте происшествия, а сам скрылся.

В результате ДТП один из пассажиров от полученных травм скончался на месте и еще трое пассажиров доставлены в Казыгуртскую районную больницу.

Стражи порядка сразу же приступили к розыску подозреваемого. Так, полицейские задержали скрывшегося водителя. Нетрезвого мужчину стражи порядка доставили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило – он был пьян. Также установлено, что все находившиеся в автомашине оказались гражданами Узбекистана. Они работали в Толебийском районе и угнали автомобиль местного жителя, желая добраться на нем до границы.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по трем статьям УК РК: 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», 347 «Оставление места дорожно-транспортного происшествия» и 200 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Подозреваемый взят под стражу. Проводится досудебное расследование.