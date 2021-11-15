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Пьяного жителя Кентау задержали за нарушение порядка и оскорбление полицейских

15 Ноября 2021 22:46
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Пьяного жителя Кентау задержали за нарушение порядка и оскорбление полицейских

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в оскорблении представителей власти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В отдел полиции Кентау поступило сообщение от местного жителя, что неизвестный мужчина в нетрезвом состоянии нарушает общественный порядок.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка сразу же приступили к выяснению обстоятельств. Полицейские призвали пьяного мужчину к порядку, однако он не подчинился законным требованиям и продолжил проявлять грубость и оскорблять их. Сотрудники полиции задержали дебошира и доставили в городской отдел для дальнейшего разбирательства.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 378 УК РК «Оскорбление представителя власти». Проводится досудебное расследование.


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#Туркестанская область   #МВД РК  
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