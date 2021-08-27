Пьяного водителя задержали в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Пьяный водитель, нарушивший ПДД, задержан в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В целях повышения транспортной дисциплины среди водителей, снижения дорожно-транспортных происшествий и выявления нарушений правил дорожного движения полицейскими Мактаральского РОП проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Так, во время рейдовых отработок, примерно в 17:00 часов на одной из улиц поселка Мырзакент Мактааральского района стражи порядка остановили автомобиль Opel Vectra, нарушивший ПДД. Согласно медицинскому освидетельствованию, мужчина управлял авто в состоянии алкогольного опьянения.
Стражи порядка составили административный протокол по ст. 608 КоАП РК «Управление водителем транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача транспортного средства под управление лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».
Собранные документы направлены в Мактаральский районный суд для принятия законного решения.
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